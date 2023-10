Caso Alfacom: acusados insisten en devolución de vehículos de alta gama

La defensa de los acusados Alfredo Galvalisis Ramírez (51 años), Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46) presentó apelación en contra de la decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, quien rechazó el pedido de devolución de los vehículos de alta gama incautados en el marco del caso Alfacom.

Los acusados de presunto lavado de dinero proveniente del crimen organizado presentaron también apelación en contra del Auto Interlocutorio N° 411 del 25 de agosto pasado, que elevó a juicio oral y público la presente causa penal.

La decisión queda a cargo del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias.

De acuerdo con la acusación fiscal, la firma “Alfacom” compraba vehículos de las concesionarias como Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras. Además, en 8 años incrementó más de 20 veces su capital inicial (G. 301.000.000) a través de la simulación de compraventa de autos de alta gama.

Funciones de los acusados en la firma Alfacom

La acusación presentada por el fiscal Andrés Arriola señala que mediante la modalidad en que operaba Alfacom SRL se pudo determinar que Alfredo Galvalisis, en carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad; Graciela Paniagua prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia legal, y Priscila Zárate, como gerente general de la empresa.

Además, Zárate fue la asignada por Alfredo Galvalisis ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, quien específicamente omitió dichas políticas desde el 2015 para así facilitar las transacciones ilícitas.

Por parte de los clientes de Alfacom SRL, tanto personas físicas como jurídicas formaron parte de procesos investigativos sobre lavado de activos, tráfico de drogas, o bien, fueron miembros de organizaciones criminales de nivel internacional. La dinámica delictiva se dio entre 2016 y 2020.

Sobre las ventas hechas por Alfacom, a modo de investir de legalidad, los compradores completaban un formulario básico estándar; sin embargo, al realizarse las adquisiciones sucesivas por parte de personas, físicas o jurídicas, en un corto periodo de tiempo con entregas en efectivo superiores a US$ 10.000 no se realizaba la declaración ni indagación sobre el origen de los fondos de personas que no contaban con el perfil requerido.

Alfacom, un instrumento para lavar dinero narco

El Ministerio Público resalta que a través de la empresa Alfacom SRL se lavaba dinero para las organizaciones lideradas por los brasileños Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rmich, alias “Galán”, y Levi Adriani Felicio, alias Patrón, quienes están presos en su país y justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados al grupo Primer Comando da Capital

De la misma forma, en la acusación se menciona que otro criminal al que le vendían los automotores era Antonio Joaquim Da Mota, líder del clan Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeça Branca, y otras, todas con procesos y condenas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos.

Entre los antecedentes en cuanto a las ventas realizadas, Alfacom vendió una motocicleta BMW R1200 GS Adventure SPE, modelo 2012, el 28 de marzo de 2017, por la suma de US$ 20.000 a crédito y un vehículo Jeep Rangler Rubicon, del año 2014, el 4 de enero de 2016 por valor de US$ 45.000 a crédito, a Mauro Parra Espindola, quien se desempeñaba como piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, condenado por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado el 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero.

En su acusación, el fiscal Andrés Arriola señaló que no existe una justificación para el origen de la integración del capital de la firma Alfacom ni los sucesivos aumentos de capital, que en el 2013 ascendió de un monto inicial de G. 301.000.000 y en el 2015 a la suma de G. 6.511.000.000.

Otros criminales con los que operaban

De acuerdo con datos de la investigación, entre los paraguayos que habrían operado con Alfacom SRL figura Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en Yby Yaú.

También fue señalado Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero. Ryguasu fue asesinado de 34 balazos en el estacionamiento de un supermercado de la capital, el pasado 28 de febrero.

El escrito fiscal detalla que algunos vehículos fueron vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales como Elizangela María Magalhaes, pareja de Jefferson García Morinigo, líder del clan García Morinigo, que traficó en Brasil, entre 2014 y 2020, más de tres toneladas de cocaína. Este fue detenido en Pedro Juan Caballero y, luego, expulsado al Brasil por el caso “Status”.

En ese sentido, la firma Alfacom, a través de Alfredo Galvalisis, adquirió el 27 de marzo de 2018, de Cuevas Hermanos SA, un rodado Nissan P15 Kicks 4x2 CVT exclusivo, año 2018, blanco, con matrícula HDP 100, por valor de US$ 24.300 y el 11 de abril de 2018, el mismo fue vendido a Elizangela María Magalhaes, al contado y en efectivo por US$ 27.900.