Inundación afectó a 60.000 bovinos y reportaron 1.000 ejemplares muertos

Ante la contingencia de desborde de las aguas de varios cursos hídricos de la zona sur del país, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) realizó acciones de vigilancia epidemiológica del ganado en las zonas afectadas por las crecidas, principalmente en las localidades de Ayolas, Yabevyry, Panchito López, Itakora y Paso de Patria, con el propósito de evaluar el impacto de la crecida del río Paraná en la salud animal local, informó su titular, Dr. José Carlos Martin.

Detalló que al momento de la visita el nivel del agua se encontraba en 6,1 metros por sobre el nivel normal del río y el trabajo consistió en la realización de visitas “in situ” y entrevistas con propietarios afectados con el fin de tener un panorama de la situación.

Informó que la mayor parte de la población de ganado bovino registrada en la zona de influencia que se encontraban en carrizal fueron sacadas a tiempo, antes de que se produzca la inundación ya que fueron advertidos, lo que minimizó las pérdidas. Pero, una minoría de propietarios desatendió las advertencias, los cuales fueron los afectados, acotó.

Lea más: El Niño pone en jaque más de us 400 millones de los arroceros

También mencionó que según datos proveídos por los ganaderos, las pérdidas oscilan entre 2 y 3 animales por propietario. Entonces acorde con la cantidad de propietarios en las zonas inundadas se estima que alrededor de 1.000 animales han muerto por ahogamiento, destacándose un predominio del 80% en la categoría de animales menores, en particular terneros.

Igualmente indicó que se ha reportado la mortalidad de aproximadamente 100 equinos y hasta el momento, no se ha informado sobre la pérdida de otras especies como consecuencia de las inundaciones.

Además, se informó que aún habría animales presentes en el carrizal, ubicados en ciertos islotes que no han sido afectados por inundaciones.

No obstante, existe la posibilidad de que dichos animales se vean afectados en caso de que el nivel del agua continúe aumentando.

Inundación en el sur: cifra de animales muertos podría ser mucho mayor

Aclaró que la cifra real de animales muertos es estimativa y podría variar, dado que muchos propietarios se hallaban trabajando todavía en labores de rescate y provisión de alimentos para los animales ya salvados y que aún no han realizado el debido conteo de ejemplares, al tiempo del reporte realizado por técnicos del Senacsa.

Por otra parte, los productores arroceros de varias cuencas del sur del país siguen muy preocupados por las potenciales pérdidas que podría sufrir el rubro, porque más del 50% de toda el área de cultivo nacional, unas 80.000 hectáreas de cultivos de arroz están anegadas por el exceso de lluvias en los departamentos de Itapúa, Misiones, Paraguarí, entre otros, que de no bajar los niveles castigaría con cerca de US$ 400 millones de pérdidas.