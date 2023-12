Educación paraguaya no forma jóvenes para aprovechar oportunidades, denuncia científica de la NASA

Una dura crítica al sistema educativo paraguayo dio Alma Ocampos, joven científica paraguaya que integra un programa sobre las ciencias y el espacio de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, asegurando que la estructura no está diseñada para que jóvenes puedan recibir oportunidades.

“El tema es ser autodidactas, que ellos investiguen por su cuenta, porque nadie les va a apoyar en su momento y, por más difícil que sea el camino que ellos continúen, si se gradúan del colegio público o de colegio privado, el sistema educativo paraguayo no está estructurado para que nosotros podamos recibir oportunidades”, refirió.

Dio las declaraciones tras una reunión en la Comisión de Tecnología y Ciencias de la Cámara de Senadores durante la que expuso su experiencia en la participación de tres programas de la NASA: uno de investigación, uno de networking, y el tercero que trata de un entrenamiento para poder vivenciar lo que pasa un astronauta.

Estado paraguayo no apoya a jóvenes

Alma Ocampos llegó hasta el programa sin ningún apoyo por parte del Estado paraguayo, pese a haber solicitado ayuda; sin embargo, instó a los jóvenes a prepararse para aprovechar las oportunidades que se les presenten.

“Que se preparen porque esa oportunidad les puede venir en cualquier momento y una vez más, solamente que no romanticen si es que llegan a tener esas oportunidades también para que pueda pasar también a otros paraguayos para que sepan que no es imposible”, dijo.

Comentó que momentáneamente brindará su apoyo a la Comisión, pero que si bien es sabido que aparte de la inversión, también buscan que se pueda velar por la inversión correcta de los fondos, es importante la capacitación, porque no sirve de nada dar dinero y no se capacite.

Brindarán datos estadísticos desde la Comisión

Ocampos dijo que también demostrarán con datos estadísticos, números y métrica los resultados de la Comisión para que se vea realmente en qué se invierten los fondos.

“No pedir solo inversión, sino también reducción de corrupción, porque no me sirve de nada crear esta y otra comisión si es que yo sé que ese dinero va a parar otra vez en el bolsillo de gente que no corresponde”, indicó.

Dijo que sigue desarrollándose como persona también por el lado académico, y que aspira a un masterado, por lo que no descarta volver y retribuir de otras maneras. Agregó que buscan que se visibilice su caso para que otros jóvenes paraguayos que aspiran a ser parte de programas como los de la NASA, o bien las personas que apoyan el proyecto de la creación de la comisión, puedan realmente saber cuales son los resultados.

Comentó que trabaja en recursos humanos de un hospital de Massachusetts y en otras áreas se desempeña como instructora de las olimpiadas de astronomía remotamente con organizaciones relacionadas a la educación en Paraguay.