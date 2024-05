Exigen construcción de asfaltado en calamitoso tramo de Borja-Mbuyapey

Poco más de 300 personas entre pobladores, productores, comerciantes y autoridades de los distritos de Borja y Mbuyapey de los departamentos de Guairá y Paraguarí, respectivamente, se manifestaron en la cabecera del puente sobre el arroyo Cristal que conecta ambas ciudades para exigir al Gobierno Nacional la construcción de asfaltado en un tramo de 29,1 kilómetros de tierra, proyecto que fue aprobado en el 2022, pero hasta la fecha no se ha ejecutado. Mientras tanto los lugareños sufren diariamente del calamitoso estado del camino a causa de las incesantes lluvias.

Los lugareños comentaron que desde hace tiempo sufren por la falta de camino de todo tiempo, en medio del barro y en algunos puntos por el desmoronamiento del camino que resulta un peligro mortal para los transeúntes.

“Ambas comunidades vivimos aislados, somos más de 8.000 pobladores de diversas compañías, ya no llegan los provisteros, es imposible asistir a las escuelas, también no pueden llegar el personal de blanco a sus diversos lugares de trabajo. No pueden ir los estudiantes a las universidades en otras ciudades. Realmente es lamentable la situación que estamos pasando”, reclamó el docente, Marcial Martínez.

El proyecto de asfaltado fue admitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ya cuenta con estudio de factibilidad y con dictamen de admisibilidad de la Dirección General de Inversiones (DGI) en noviembre del 2022 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Desde entonces, solo falta el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y buscar la fuente de financiamiento.

Emergencia vial

La Junta Departamental de Guairá, por unanimidad, habían declarado el tramo en emergencia vial por la situación actual en que se encuentra, intransitable. De la misma manera, autoridades municipales de Borja y Mbuyapey también anunciaron que declararán el tramo en emergencia vial.

“En los próximos días los concejales de ambos distritos declararán este tramo en emergencia vial, así ya lo hizo la Junta departamental de Guairá y también lo hará la Junta de Paraguarí. Desde la Municipalidad hacemos lo posible en arreglar el tramo, pero ya es insostenible y no tenemos presupuesto suficiente, pedimos auxilio a las autoridades departamentales”, puntualizó el Intendente de Borja, Javier Silvera (ANR).

El proyecto demandaría una inversión aproximada a los US$ 11.000.000 y si bien ya fue aprobado, aún no hay fuente de financiación y no está incluido en el Presupuesto General de la Nación (PNG) del año próximo. La obra beneficiará a más de 8.000 personas de 10 compañías de Borja y 12 de Mbuyapey.

