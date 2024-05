Diputados verifican Clyfsa y criptominerías

“Aparentemente está todo bien, pero no podemos todavía nosotros decir un resultado final. Vamos a tener a corto plazo”, refirió el diputado Yamil Esgaib. La comitiva legislativa que acudió a Villarrica está integrada por los colorados Esgaib, Édgar Olmedo y Alejandro Aguilera; y los liberales Antonio Salyn Buzarquis, Carlos Pereira y María Constancia Benítez. Aguilera y Benítez son legisladores de Guairá.

Ya el sábado pasado los legisladores recorrieron las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima (Clyfsa) y granjas cripromineras, mientras que en esta ocasión se reunieron con representantes y técnicos de la empresa que tiene la exclusividad de la distribución del servicio de energía eléctrica en el ejido urbano de la capital de Guairá. También estuvieron presentes empresarios dedicados a la criptominería.

Si bien en octubre de 2022, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), estableció una tarifa especial para el consumo de las granjas de criptomonedas, con un aumento de entre 6% y 58% dependiendo de la tensión, consumo y horario punta, en Villarrica el precio se congeló hace siete años gracias a un amparo judicial. Las tarifas de la energía en la capital de Guairá se mantienen mucho más baratas que en el resto del país y la ANDE denuncia que está subsidiando a la Clyfsa.

En medio de la conformación de esta comisión del Congreso, días atrás el diputado Derlis Rodríguez (ANR) también denunció que accionistas mayoritarios de la Clyfsa manejan procesadoras de activos digitales, aprovechando la ventaja de la tarifa preferencial.

“Si bien es cierto esta comisión recién creada no escuchó la voz oficial del Estado, que sería la ANDE, vamos a ir con estas respuestas que hace la empresa privada a consultar (...) (se investigan) denuncias que a veces vienen de sectores serios y a veces de chismes. Para mí, bastante bien, bastante correcta la respuesta de la empresa”, agregó Esgaib.

El presidente de la Clyfsa, Luis María Ocampos, remarcó que la venta de energía a las granjas de criptominería no es ilegal ni irregular, ya que aplican la tarifa que rige en Villarrica, en cumplimiento a una disposición judicial. “Nosotros no tenemos venta ilegal a criptomineras. Todas están controladas, todas están usando la energía modulable, cuando la ciudad no usa”, refirió.

Conflicto con la ANDE

La instalación de granjas de criptominería en Villarrica, atraídas por el bajo precio que se cobra en esta ciudad, profundiza el conflicto entre la Clyfsa y la ANDE. La estatal alega que perdió al menos US$ 19,5 millones proveyendo energía a la Clyfsa, monto correspondiente a noviembre de 2023 y que aumenta cada mes teniendo en cuenta que más criptomineras acuden a Villarrica, según la respuesta de la ANDE a un pedido de la Cámara de Diputados sobre la Clyfsa.

En abril de 2017 la ANDE había actualizado sus precios con el Pliego de Tarifas N°21 y el año pasado se modificó nuevamente en lo que respecta a las procesadoras de activos digitales. Pero a la Clyfsa no le rige ninguno de estos nuevos precios porque había recurrido a la Justicia para mantener el tarifario N°20. La firma privada ganó un amparo, que es solo provisorio, en tanto que el juicio que analiza la cuestión de fondo sobre de las tarifas a aplicar en Villarrica data del 2021 y sigue pendiente de sentencia.

Teniendo en cuenta las diferencias entre las facturaciones basadas entre los pliegos Nº 20 y Nº 21, desde abril de 2017 a junio del 2023 la Clyfsa fue subsidiada en unos US$ 18 millones, según alega la ANDE. Este monto es reclamado mediante una demanda civil, en tanto que la empresa guaireña sostiene que no existe ninguna deuda, pues la misma Justicia estableció que los precios que se aplican en Villarrica son los del tarifario N°20.

Aumento de consumo con criptomineras

La Clyfsa tenía un aumento progresivo de un promedio del 6% anual en consumo. Pero en el 2021 aumentó un 49% y en el 2022 un 66%, según también la respuesta de la ANDE a Diputados. Es decir, se duplicó en menos de dos años debido a la instalación de criptomineras.

La ANDE también intentó negar el aumento a la potencia a la Clyfsa, pero la empresa guaireña, a través de otro amparo, consiguió que un Juzgado obligue a la estatal a incrementar la energía proveída a Villarrica, para poder satisfacer las demandas de las granjas criptomineras.

