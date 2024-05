Contraloría puso “0″ a Nenecho en control interno y advirtió de facilidad para “actos indebidos”

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del actual intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), fue calificada de “deficiente” en su sistema de control interno, luego de tener calificación “0″ total en todos los ítems evaluados, según el último informe de evaluación de la Contraloría General de la República (CGR), que refiere al periodo 2023.

En la evaluación se determina si la institución promueve la efectividad y la calidad de los servicios. También si protege y conserva los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad y acto ilegal. Asimismo, se evalúa si la entidad elabora información financiera válida.

Esta evaluación de la Contraloría General podría explicar por qué nadie alertó antes de un “agujero” de G. 500.000 millones en las emisiones de bonos, que aparece en los balances municipales. La calificación de “deficiente” se da a instituciones cuyo control interno no está sistematizado y solo algunos pocos elementos del sistema de control se encuentran definidos.

La directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, comentó que el control interno de una institución es fundamental, pues es la primera muralla de defensa que debe tener en la protección del activo institucional y el uso correcto del patrimonio público. De no implementar un control interno efectivo, eso se presta a que los actos indebidos se faciliten, refirió.

Fernández explicó que el último informe que se tiene de la municipalidad es el del 2023, y que en las siguiente semanas se estarían evaluando nuevamente a la institución. Recordó que en total son 483 instituciones las que se deben evaluar en el país, por lo que se sigue un cronograma establecido. El informe califica de “deficiente” a la administración Nenecho, luego de tener cero en todo.

La directora dijo que en el caso de la municipalidad de Asunción, la CGR no puede realizar un control in situ, debido a que no tiene un puntaje mínimo, que es de al menos 2.5. Mientras esto no ocurra, los elementos del sistema no se encuentran diseñados para su evaluación y todavía hay controles operacionales que se tienen que fortalecer para un efectivo control de los activos.

La mejora del sistema de control es responsabilidad de la máxima autoridad de cada institución y del equipo directivo que acompaña la gestión. “Es difícil que los de abajo hagan su tarea sin que los directores y autoridades tengan consciencia de la importancia del control organizacional”, refirió la directora Fernández, quien apuesta a la calificación de autoridades.

El lunes vence fecha para explicaciones del intendente

El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), tiene tiempo hasta el próximo lunes para explicar qué hizo con los G. 500.000 millones en concepto de bonos que ya no aparecen en los balances 2023, pero tampoco fueron ejecutados como obras. Esta es la nueva fecha dada por la Contraloría General de la República, luego de que el jefe comunal no pudiera dar explicación en diez días y pidiera una prórroga de 30 días (finalmente se le dio 15 días más).

No obstante, hoy empiezan a vencer los pedidos de acceso a la información que ha recibido la municipalidad, en los que ciudadanos solicitan información sobre a adónde fueron a parar los bonos municipales, además del estado de las obras que se debían haber hecho con el dinero. Ciudadanos y autoridades anunciaron la presentación de un amparo, de no obtener respuesta.

Por otra parte, ayer la Intendencia municipal remitió a la Junta Municipal el mensaje Nº 378/2024, en el que se refiere a la obra de reconstrucción del Mirador Ita Pyta Punta, que debía ser hecha hace dos años atrás, pero que hasta ahora sigue en la misma condición.

Refiere que podrían hacer la obra con una modificación del Plan de Inversiones de los Bonos G3, G4, G6 y G7, a fin de obtener una disponibilidad de G. 30.526.951.776. La comuna tenía G. 6.000 millones desde el 2022 para hacer la obra, pero luego dijo que el dinero era poco. Actualmente, en las cuentas bancarias ya no figura el dinero.