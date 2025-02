Nenecho “inhumano”, acusan familias desalojadas otra vez de tierras que quiere subastar

Desde el mediodía de ayer, por orden del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), funcionarios de la Municipalidad reiniciaron la mudanza de más de 50 familias que ocupan la fracción A3 de la Costanera Norte, que el jefe comunal pretende rematar. Los desplazados denunciaron las pésimas condiciones en las que fueron “tirados” en otro predio municipal, al costado de la Policía Turística.

Según denuncian, al menos tres familias fueron trasladadas al mediodía de ayer, y dejadas al sol, con sus viviendas sin terminar y con sus pertenencias, sin que se haya asegurado siquiera el acceso a servicios básicos como luz y agua.

Cecilia Gómez, una de las que ya fue desplazada, contó a ABC que fueron sorprendidos por una mudanza a las apuradas, sin previo aviso, y sin que estén dadas las condiciones mínimas. " Nos quemamos todito, no pudimos ni hacer para nuestro almuerzo y amanecimos sin luz. Estuvimos hasta las dos de la mañana juntando nuestras terciadas, para poder guardar porque hay ‘chespiritos’ también”, lamentó.

“Dos casas (de tres) se quedaron sin terminar y en esas dos casas hay criaturas. Nos tiraron acá, cuando a mí me trajeron, se estaban levantando los cuatro pilares recién. No dan así las condiciones, por la lluvia, las tormentas, mi casita no tiene caída y hay que asegurar porque el viento acá es muy fuerte”, agregó.

Niños sufrieron toda la noche, denuncian

Gloria Espínola, una joven madre de un pequeño de un año, contó las pésimas condiciones en las que pasaron la noche con su hijo, sin energía eléctrica, con las puertas abiertas. “Mi hijo está todito picado por los mosquitos”, dijo y lamentó que recién para hoy les hayan prometido la provisión de energía eléctrica.

La joven contó que los funcionarios municipales fueron directamente a decirles que serían mudados porque las tierras serían vendidas. “Nos tiraron todas nuestras cosas, ni siquiera pusieron todas las terciadas”, dijo y denunció que incluso sus electrodomésticos fueron dañados en la mudanza.

Belén, otra madre, ocupante de la fracción A3, le dijo a ABC que la intención de varios vecinos es negarse a ser trasladados hasta que no existan las mínimas condiciones de humanidad. “Cómo pio uno, teniendo criaturas, se va a ir en esas condiciones. Eso es lo que no queremos. Nosotros no nos vamos a mudar así”, dijo.

El grupo de vecinos no se opone a la mudanza en sí, porque saben que tiene la obligación de hacerlo, pero piden que se haga de forma correcta. “Ellos tienen que poner en condiciones las casas para venir a llevarle a la gente. Demasiado inhumano es cómo les tienen a la gente”, agregó.

Mudanza tardará veinte días, aseguran

José Manuel Jara, director general de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, dijo que por instrucción del intendente Rodríguez, trabajan con otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la reubicación de las familias. Dijo que la ANDE ya colocó un transformador para proveer de energía eléctrica al sitio, donde pretenden instalar a más de cincuenta familias.

En cuanto al tiempo que demorarán los trabajos, explicó que están mudando a tres a cuatro familias por día, por lo que los trabajos demorarían veinte días aproximadamente. Dijo que espera que el lugar, más cercano al microcentro de la Capital, sea más cómodo para las familias.

“Lógicamente falta todavía, como se está empezando a trabajar, faltan todavía algunos cuantos detalles”, dijo y explicó que se trabajará en el relleno de la zona para la comodidad de los vecinos.

ABC consultó oficialmente a la Municipalidad con respecto a novedades en torno a la intención de subastar tierras de la Costanera Norte, pero no obtuvo respuesta del intendente. El asesor jurídico, Benito Torres, prometió responder en la brevedad posible. Las familias ahora mudadas, son damnificadas de incendios ocurridos en la Chacarita entre diciembre de 2020 y agosto del año pasado. La propia comuna, con instituciones del Gobierno Nacional, las habían instalado allí, prometiéndoles la construcción de viviendas en otra zona de Asunción.