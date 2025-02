Confesión de la directora de escuela de MRA tras caso “caldo de cerdo”

La directora de la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, Mercedes Jacquet, remarcó que el día de ayer la comida llegó en mala calidad a la institución, a tal punto que los alumnos no comieron el picadito de carne porcina.

De igual forma, se refirió a la situación que se generó con la imagen de las cacerolas y el balde lleno de comida, y explicó que esa imagen se terminó malinterpretando.

“Quiero dar una explicación para que podamos solucionar esto. Ayer yo estaba ausente en la institución en el turno mañana, y el almuerzo se sirve a partir de 10:20. Entonces, según la Vicedirectora, la gran mayoría de los chicos no comían, porque no era rico. Era incomible”, subrayó.

Luego continúo: “Los chicos se levantaban de la mesa y dejaban la comida. Como ya tenía que venir el otro grupo, y como no se puede tirar la comida, como tenía caldo, las mamás, que siempre vienen a ayudar, pusieron en las cacerolas. Y como ya estaban llenas las cacerolas de la comida, pusieron en ese balde de pintura”.

“Toda la comida que sobra ponemos en esos baldes, porque suelen venir mamás que llevan para sus chanchos, para no tirar la comida”, añadió.

Directora de colegio de MRA hace una confesión

En cuanto a las cacerolas que se ven en la foto, sostuvo. “Las cacerolas, claro que no son de Comepar, son de la institución. Lo que pasó es que un niño, cuando fue a retirarle su mamá, le comentó que tenía hambre, que no comió porque la comida no era rica. Entonces, la mamá ingresó, vio que era caldo, le llamó a otras mamás para que vean y ellas dijeron para sacar foto y denunciar. Son mamás que siempre están presentes en la escuela”.

En un momento de la entrevista, cuando se quiso profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver con la empresa, la directora dijo que ellos siempre llevan toda la comida y los chicos se quedan sin comer y luego indicó que ya no quería continuar hablando. “Por favor, ya no quiero hablar. No me siento bien, desde ayer que estoy con este tema”.

Ante la consulta de si recibió algún reclamo desde el Ministerio, la misma respondió “sí, eso es cierto” y cortó la llamada.