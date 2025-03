“Hay ministros que se tienen que ir a sus casas”, dice presidente de seccional

Guillermo Rivarola manifestó que la situación que se está viviendo en el país es angustiosa; es hora de que el presidente Santiago Peña se pronuncie y que los ministros que no funcionan se vayan a sus casas. “Es de público conocimiento todo lo que ocurrió en Guairá y en otros departamentos, donde la salud está en terapia intensiva. No se puede tapar el sol con un dedo. La ministra de Salud, María Teresa Barán, se tiene que ir; ya no se puede perder una vida más”, afirmó.

“Esto es algo que no se puede sostener; no se puede defender a una persona que no está haciendo bien su función. Imagínate la denuncia de un médico de Cerrito, quien pidió que la gente no se enferme porque no hay ambulancia. Esa precariedad en una zona afectada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), donde tendría que haber cuatro ambulancias, nos muestra que la salud está en terapia intensiva”, dijo.

En otro momento, indicó que el Ministerio de Obras Públicas no puede reparar o construir caminos de todo tiempo porque sus maquinarias son obsoletas, pero tiene la capacidad de construir un puesto de peaje en 22 días y así golpear la billetera de la clase trabajadora, que debe pagar ida y vuelta. “La ministra Claudia Centurión, cuando se encapricha, hace las cosas volando”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en lugar de enfocarse en cuestiones que realmente le competen, anda diciendo que los directores de las instituciones educativas no tienen potestad para hacer denuncias. “Estamos en democracia, no podemos dejar de decir las cosas que están mal. Si un director no tiene la potestad de denunciar, ¿quién lo hará?“, se preguntó.

Asimismo, hizo referencia al kure caldo que se habría servido en Mariano Roque Alonso, señalando que no pudo haber caído del cielo, sino que alguien lo llevó.

“No creo que la directora haya llevado el kure caldo; este ministro kure caldo (Luis Ramírez) se tiene que ir a su casa. Si así juegan con la alimentación de los niños, imagínate lo que pueden hacer con los abuelitos. Estas situaciones se tienen que cortar de raíz. El presidente tiene que dar un golpe de timón o, de lo contrario, el Partido Colorado se verá afectado; los comunes también quieren estar mejor”, declaró.