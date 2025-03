Hambre Cero: más denuncias por mala calidad de comida, entrega tardía y exclusión de estudiantes

El mismo día de la polémica por el “kure caldo” que se sirvió de almuerzo, en el marco de Hambre Cero, en la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, el jueves 27 de febrero, un grupo de alumnos de la escuela Manuel González de Lambaré, sintió malestar estomacal, tras almorzar lo que se suponía era el mismo menú, picadito de carne porcina con papas.

Es la denuncia de familias de la institución educativa, luego de las repercusiones que tuvo el caso de Roque Alonso, que claramente no es el único desde que arrancó el año lectivo 2025.

Lea más: Hambre cero: titular del MEC dice que directores “deben” reportar irregularidades y explica circular intimidante

La distribución de la alimentación en las instituciones educativas de ambos distritos del departamento Central le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que adjudicó para estas ciudades a la empresa Comepar S.A., cuyos representantes legales son Javier Genez y Yane Wanzeller Sartori. La empresa tiene un billonario contrato para entregar las comidas, bajo el servicio de catering, por US$ 250 millones, hasta el 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Central, el MDS se encarga de la alimentación escolar en Asunción y Presidente Hayes. En el resto del país, el plan está a cargo de las Gobernaciones.

Hambre Cero: la carne de cerdo es rechazada por niños, señalan en Fernando de la Mora

En la escuela básica N° 703 Profesora María Luisa Gómez de Franco, ubicada en Fernando de la Mora, zona norte, los niños también rechazaron el famoso picadito de cerdo con papas.

Lea más: Hambre Cero: “Me asusta este talante autoritario de querer acallar las críticas”, dice senadora

La directora de esta institución, Carolina Barreto, explicó que probó el plato de cerdo, así como lo hace con todas las comidas antes de que sirvan a los niños, sin embargo, no notó ningún sabor raro. “A mi parecer el tomate si estaba bastante ácido, pero creo que a los niños no les gusta la carne de cerdo, más que nada por eso no comieron”, explicó.

En esta zona de Fernando de la Mora, la distribuidora adjudicada para Hambre Cero es la empresa La Bandeja, denominada en la licitación como Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, a nombre de Patricia Fernández. Fue adjudicada por un total de casi US$ 59 millones.

Sin embargo, en la escuela N° 133 R.I. 3 Corrales de Fernando de la Mora, zona sur, la directora Lilian Rodríguez afirmó que en esta institución los niños sí aceptaban el cerdo, al igual que el resto de los platos. Una mamá, Marlene Velastiqui dijo que no tienen quejas sobre la comida que sirven en el centro educativo, pero desconocía si su hija ya comió este año el picadito de cerdo. En este sitio, los niños almuerzan bajo el tinglado debido a obras de refacción que incluyen el comedor.

Hambre Cero: pese a promesas, en el nivel medio quedaron excluidos

El año pasado, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, había prometido que los alumnos del nivel medio que recibían almuerzo escolar de parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Asunción, este año continuarían bajo el programa Hambre Cero, administrado por el MDS.

Lea más: Hambre Cero: Culpan al calor la descomposición de frutas y verduras en Fuerte Olimpo

No obstante, esta no es una realidad en varias instituciones educativas. En el Colegio Nacional Fernando de la Mora, de la capital, los estudiantes de la secundaria recibieron almuerzo escolar hasta el 30 de noviembre del año pasado, pero quedaron bajo la mesa con la entrada de Hambre Cero.

En esta institución educativa contaron que durante los primeros días de clase, lo que hacen es redistribuir los platos de comida. Si hay alumnos de la escolar básica que no almuerzan, los sobrantes alcanzan a los de la media. Todo, con la venia de Comepar, según indicaron profesores del establecimiento.

Los profesores también lamentaron que no cuentan con comedor. Los alumnos almuerzan en un tinglado improvisado, en un espacio pequeño, con escasa iluminación y cuyas chapas están en mal estado.

Hambre Cero: más denuncias por exclusión de jóvenes

Desde la Coalición por los Derechos Estudiantiles denuncian que los alumnos de la educación media del Departamento Central no reciben el almuerzo escolar a través de Hambre Cero.

Lea más: Directora de la escuela San Jorge reafirma que los padres denunciaron que el “kure caldo” era incomible

El dirigente estudiantil David Ortiz explicó que anteriormente recibían el almuerzo escolar proveído por el MEC, sin embargo, desde la implementación del programa hambre cero dejaron de recibir.

Apuntó al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, como un operador político y no como un ministro al servicio de los estudiantes. Rojas es, además de ministro de Desarrollo Social, tesorero de la ANR.

Hambre Cero: niños meriendan tarde porque la leche no llega a tiempo, denuncian

En la escuela básica República de Panamá, ubicada en el barrio Villamorra de Asunción, personas que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, indicaron que la merienda escolar se distribuye más tarde desde que iniciaron con el programa Hambre Cero.

Lea más: Hambre Cero: MDS insta a directores a reportar irregularidades pese a advertencia del MEC

Hasta noviembre del 2024, la merienda se distribuía todos los días desde las 7:00, que es el horario de entrada.

Sin embargo, ahora la leche y los alimentos llegan más tarde debido a que los camiones de la firma adjudicada, en este caso Comepar .SA., no llegan a tiempo tras repartir los productos en otras escuelas.

Directores temen represalias del MEC: “Si protesto, me amonestan”, lamentan

Directores de instituciones educativas de Central y de Asunción prefirieron no brindar declaraciones sobre el operativo de kits escolares y sobre Hambre Cero en un recorrido de un equipo de ABC, por temor a represalias. Según afirmaron, esta decisión se dio luego de darse a conocer públicamente la circular N° 2/2025 del 19 de febrero, firmada por el viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seiferheld, avalada por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Lea más: Hambre Cero: ONG lanza app para monitorear programa “Hambre Cero”

“Ustedes vieron la circular, si protesto, me amonestan, no podemos trabajar después de las personas que intervienen del MEC tras una denuncia”, expresó un director, en comunicación con este diario.

La circular, en su punto número 2 establece, en mayúsculas, que “no es atribución de los directores el determinar la calidad de los alimentos recibidos. Eso corresponde exclusivamente a la empresa”. El comunicado incluso establece que tampoco corresponde a las direcciones de los establecimientos educativos hacer el seguimiento de las quejas ante las empresas.

Además, amenaza a directores con repercusiones civiles, administrativas y hasta penales en caso de que no asuman funciones que les corresponden.

Gremios docentes confirmaron ayer por la tarde, luego de una reunión con el ministro de Educación, Luis Ramírez, y el ministro Tadeo Rojas, que dejarán sin efecto la polémica circular y que, en acuerdo con el MEC, se redactará otro documento.