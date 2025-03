Voluntarios que “levantan” escuelas denuncian más de 800 instituciones “olvidadas” por el MEC

Jóvenes de la organización “Levanta Escuelas” continuaron ayer con el recorrido que realizan por Asunción, para llevar su trabajo voluntario a aquellas instituciones olvidadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los jóvenes trabajaron ayer en la Escuela Juan León Mallorquín y denunciaron todo tipo de falencias, entre ellas las condiciones insalubres en las que se encontraban las aulas, cuyas paredes estaban carcomidas por la humedad.

“Las criaturas están en aulas en las que no se puede respirar. Es realmente un peligro, los padres también están con ese miedo. En donde deberían aprender, vienen a enfermarse. De acá se van a un centro médico público, en donde se encuentran de nuevo con la desidia del Estado que no les atienden y de ahí, ya directo a la morgue”, criticó Maximiliano Seiferheld, uno de los voceros de la organización.

Fallas en instalaciones eléctricas, denuncian

Samuel Clevert, otro de los voluntarios, lamentó que niños de Asunción estén estudiando prácticamente sin energía eléctrica por causa de las malas instalaciones eléctricas.

“El cableado está completamente mal, porque acá se quiso instalar acondicionadores de aire y reventó la luz, lo que obligó a los alumnos a mudarse de salón. Prácticamente están sin luz, estamos hablando de una escuela a menos de un kilómetro de la Costanera Sur y acá no hay luz”, reclamó.

El voluntario señaló que en algunas aulas encontraron las llaves eléctricas completamente al descubierto, al alcance de los pequeños. En cuanto a la infraestructura edilicia, denunciaron paredes rajadas, falta de canillas en los baños y rampas de inclusión con enormes baches, lo que las vuelven inutilizables.

Piden la renuncia del ministro Ramírez

Los voceros de la organización criticaron duramente al ministro de Educación, Luis Ramírez, al que responsabilizan de una pésima gestión al frente de la cartera de Estado. La organización dice tener mapeadas 839 escuelas a nivel país con todo tipo de falencias.

“Estamos viendo que faltan ventiladores, que faltan baños, que tienen peligro de derrumbe. Yo le pregunto al ministro si estar bien es tener una escuela con peligro de derrumbe, o tener a un niño en el parque o en la cancha y que se pueda caer la muralla sobre su cabeza”, cuestionó.

“Yo creo que al ministro no le interesa esto, él solamente quiere vender el marketing de que 4.000 escuelas están bien en todo el país, que supuestamente va a cancelar las tareas y que los kits escolares tienen que llegar, pero los kits escolares no llegan, Hambre Cero falló. Este ministro falló, no sé qué sigue haciendo como ministro, tiene que venir otro, no puede seguir esta persona en el cargo”, reclamó Clevert.

Nenecho todavía no usó G. 12.000 millones

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), por su parte, todavía cuenta con un presupuesto superior a los G. 12.000 millones proveniente de Fonacide para instituciones educativas de Asunción. Pese a este millonario monto, su administración prevé invertir este año apenas G. 4.500 millones, alrededor del 37% del monto total con el que, asegura, cuenta todavía.

El presupuesto para obras es de G. 4.000 millones, que Nenecho prevé invertir en solo 6 de las más de 260 instituciones públicas y subvencionadas que funcionan en Asunción. El resto del dinero, G. 557 millones, lo gastará en sillas y pupitres para 35 instituciones.

El presupuesto es el remanente de la última transferencia que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018. Concejales de la oposición cuestionaron que el dinero haya sido cajoneado durante 7 años. Nenecho respondió que, “oficialmente”, es intendente desde diciembre de 2021, pero ya pasaron más de 3 años desde entonces.

Para este miércoles, Nenecho promete entregar a la Junta Municipal los extractos bancarios de las cuentas de Fonacide y niega haber incluido el dinero en la “cuenta única”. En la escuela Luis Alberto de Herrera, obligaron a estudiantes a recibir al intendente Rodríguez con aplausos, cuando fue a entregar tan solo 60 sillas e igual cantidad de pupitres.