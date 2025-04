MEC: directores reportan falta de docentes en 500 colegios y critican nula previsión

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) lamentó la falta de previsibilidad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para cubrir cargos vacantes tras la jubilación masiva de docentes en el sistema educativo.

Actualmente, se dan protestas de familias y estudiantes en todo el país debido a que los alumnos quedan sin dar clases debido a esta problemática.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había manifestado en contacto con ABC Cardinal que este año se jubilan 300 maestros al mes y que no tienen cómo cubrir estas vacancias, de manera rápida y efectiva.

“Así como está hoy estructurado el sistema, no hay posibilidad de prever o de prevenir. ¿Por qué? Porque la gente cree que la clave de la prevención es saber quién se va a ir. No, la clave es saber quién va a entrar. Y no hay, no hay quién va a entrar”.

Falta de docentes: lo que proponen los directores

El presidente del Sinadi, Miguel Marecos, alertó que según los datos y denuncias que manejan, faltan rubros docentes en 500 escuelas y colegios públicos de todo el país.

“Tenemos mas de 500 instituciones (escuelas y colegios) que nos reportan que falta profesor en tal o cual materia y los estudiantes no dan clases. Y lo peor es que estamos en cierre de etapa”, lamentó el gremialista.

Según Marecos, hay una falta de previsión en la cartera educativa, que se supone debe tener algunos “datos” sobre los profesores que están en etapa de jubilaciones. Responsabiliza a las diferentes direcciones de nivel del ministerio, dependientes del Viceministerio de Educación Básica, a cargo del viceministro David Velázquez Seiferheld.

“Se debe hacer una reingeniería de algunos sectores del MEC o vamos a estar peor. Además las jubilaciones deben hacerse en diciembre, de manera a buscar llenar los cupos vacantes entre enero y febrero”, agregó.

Proceso es muy burocrático, afirman

El Sinadi también cuestiona que el proceso para informar sobre docentes en que inician sus trámites de jubilación y pedir el reemplazo, es demasiado burocrático.

“El profesor presenta su trámite de jubilación a la dirección de la institución, luego el director debe remitir el documento a la supervisión de la zona, para después remitirse a la Dirección Departamental”, explicó Miguel Marecos.

El siguiente paso es que la solicitud se envía a la Dirección de Talento Humano y recién luego a las direcciones de nivel, según si el docente es del inicial, de la escolar básica o el nivel medio. “Muchas burocracias en términos de tiempo”, expresó el sindicalista.