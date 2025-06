Madre de la joven que “aconsejó” cómo matar a Fernanda: “Pensó que era una broma”

Mikhaella Chiara Rolón (19) fue imputada como instigadora del feminicidio de Fernanda Benítez. Fue identificada a través del análisis del teléfono del presunto autor del crimen, en que ella le recomienda formas de aborto y cómo matar a la joven sin que queden rastros.

Sin embargo, para la mamá de Mikhaella, según aseguró en entrevistas con la prensa, su hija malinterpretó los mensajes con su amigo, el adolescente hoy imputado por el feminicidio.

“Hasta el último momento, ella entendió que era una broma, por eso se veía en los mensajes su ‘jajaja’. Jamás se imaginó que alguien podría haber hecho algo tan macabro, que yo repudio con todas mis fuerzas”, expresó.

Entre lágrimas, la mujer dijo que su hija es inocente. “Maldigo el día en que conoció a este bastardo, ella no tiene la culpa de nada. Ella es una niña que se recibió con honores, nunca dio problemas en la casa, es una niña que no sale, que no farrea, se dedica al estudio y lastimosamente fue manipulada por este monstruo“, afirmó para C9N.

No se difundieron todos los chats, asegura mamá de imputada

La mamá afirmó que Mikhaella no es capaz de asesinar a nadie y que no salieron a luz todos los chats que intercambiaron ella y el presunto feminicida.

“En su corazón, ella ni una cucaracha es capaz de matar; en uno de esos mensajes que no se publicó ella decía ‘llevale al médico, que le revise un médico. Yo no te puedo decir nada’. Esa parte creo que no salió a la luz y son cosas que con el tiempo se irá comprobando. Con su mentalidad de niña, porque jamás se va a imaginar que alguien sería capaz de hacer algo tan atroz”, manifestó.

Así también, dijo que nada de lo que hablaron por mensajes fue utilizado para quitarle la vida a Fernanda, según las pericias forenses.

“Absolutamente nada de lo que le recomendó -como dice la sociedad- hizo el tipo.Quiere decir que el tipo ya tenía en su mente todo lo que iba a hacer, todo eso ya tenía en su mente, ella no es la culpable, no es la ideóloga como la sociedad quiere culpar, no es así”, insistió.

Finalmente, pidió empatía y dijo que esperan que el peso de la ley recaiga sobre los culpables.

“Les pido, por favor, un poco de empatía. Yo sé, yo me pongo en el lugar de la familia, de lo que perdieron, es irreparable, pero también lo mío, lo nuestro es irreparable, todas las familias estamos destrozadas por este macabro asesinato. Que recaiga la ley, el peso de la ley, pero sobre la gente que realmente es culpable”, sentenció.