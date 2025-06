Así condicionó Sebastián Marset su entrega ante la Fiscalía

Este martes último se dio a conocer a través de una radio uruguaya, una carta cuya autoría se le atribuye al prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, requerido por el caso A Ultranza. En dicha carta, Marset habló de que quiso entregarse a la justicia paraguaya e incluso hizo una propuesta para ello.

“Yo sé muchas cosas… Quizá por eso cuando mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia no aceptaron”, haciendo referencia directa al titular del Ministerio Público de Paraguay, Emiliano Ramón Rolón Fernández.

Posteriormente, el extranjero evadido sostuvo “yo creo que vivo no les sirvo porque sé mucha cosa, arrastraría muchos conmigo… Me prefieren muerto”.

Los dichos de Sebastián Marset a través del escrito, fueron confirmados ayer por el fiscal general Emiliano Rolón, en conversación telefónica con radio ABC Cardinal. El titular del Ministerio Público refirió además de que ese hecho ocurrió a mediados del año pasado.

Marset impuso condiciones para entregarse

Durante la comunicación, Emiliano Rolón dijo que “en verdad un abogado (ex juez), omito el nombre por razones obvias, se presentó con un escrito planteando la entrega (de Sebastián Marset) sobre la base de un acuerdo de concesiones para él”.

Rolón amplió: “nosotros le dijimos que es imposible generar un acuerdo con un prófugo, sobre nada; pero sí la garantía de que si se presenta, él va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que corresponde que la Constitución y las leyes otorgan”.

Refirió en otro momento el fiscal general del Estado que esa fue la única conversación que se dio en el contexto de “un acuerdo” para la entrega de Sebastián Marset. “No fue ningúna comunicación seria, porque ni siquiera está en el país”, añadió luego restándole importancia a la misma teniendo en cuenta que el uruguayo está prófugo de Paraguay desde el 2022.

Si bien Rolón dijo no recordar el momento exacto en que se dio la reunión con este exjuez, otras altas fuentes consultadas refirieron que la misma tuvo lugar incluso antes de la captura de Gianina García en España, el 17 de julio de 2024.

Añadieron que Marset había hecho “movida desesperada” para permitir la movilidad de su esposa e hijos, pues tanto ella como él tenían orden de captura internacional.

Luego de todo eso comentó que “hubo una intentona por lo menos de plantear un acuerdo”, sin embargo enfatizó que “con un prófugo no se puede llegar a ningún acuerdo”.

Rolón detalló más sobre cuál fue la propuesta que llevó el profesional del derecho a la Fiscalía General. Esta consistía en que “él se entregue a la justicia y que la esposa quede sin ningún cargo, asumiendo él toda la carga. Esto a través de un escrito que ni siquiera estaba firmado. Apenas una propuesta, un memo. Con eso es imposible y con eso cerramos, porque en fin es lo que corresponde”.

Pareja de Marset tuvo ayuda para desplazarse

La pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, cayó detenida el 17 de julio de 2024 en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas-Madrid, tras se expulsada de Dubái, donde estuvo retenida por al menos dos días.

A partir de ese acontecimiento fue sometida a un proceso para su extradición a Paraguay, la cual se sustanció el pasado 21 de mayo. Desde entonces, el plazo del proceso penal por la causa A Ultranza corre para ella, que cumple prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue.

Es preciso recordar que tanto Gianina García como José Estigarribia, otro imputado en el caso, habían tenido ayuda de policías de la oficina de Interpol-Asunción para ocultar temporalmente sus notificaciones rojas. Estas acciones, se presume habrían permitido, tanto a García como a Estigarribia desplazarse de un territorio a otro sin que salte alerta alguna contra ellos.

Colombia lo incluye en el caso Pecci

En el año 2022 se ejecutó el operativo A Ultranza Py, con más de 100 allanamientos. En ese entonces Sebastián Marset solo era sindicado como el líder de una megaestructura criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína a África y Europa. Estaba asociado con Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien actualmente espera juicio oral y público. Por esa causa que contó con cooperación extranjera, Marset, su esposa e hijos escaparon de Paraguay.

Desde entonces y hasta julio del año 2023, Marset y su familia permanecieron ocultos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, razón por la cual este país también lo busca, al igual que Uruguay de donde salió en 2018 para inegresar e instalar su red en Paraguay.

Desde 2025, Estados Unidos es otro país que “reclama su cabeza”.

Cabe agregar que el 10 de mayo de 2022 se registró el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias del territorio colombiano. Por el hecho en sí, los actores de un primer anillo fueron identificados, capturados y condenados.

Sin embargo, en el marco de la investigación del crimen de Pecci, la Fiscalía General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, ubica a Sebastián Marset como uno de los posibles instigadores del asesinato, en un segundo anillo de actuación.

Esta información la compartió el fiscal general Emiliano Rolón, tras intercambiar datos con su par colombiana, que tuvo lugar en la ciudad de Madrid, España, durante la 32° Asambela General de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Con todos estos aspectos, tanto la figura como la captura de Sebastián Marset adquieren mayor relevancia a nivel mundial. De hecho, el país norteamericano ofrece una recompensa de US$ 2.000.000 por datos que conduzcan a su arresto y la Administración de Control de Drogas (DEA) lo tiene entre los cinco delincuentes más buscados.

Uruguayo reaparece con amenazante carta

Una carta de Sebastián Marset fue leída por la periodista uruguaya Patricia Marín, en un programa radial emitido a través de Radio Carve. Ella es quien entrevistó al prófugo por el caso A Ultranza, en diciembre de 2023, supuestamente en territorio paraguayo.

En el escrito, que aparentemente fue redactado antes de que saltara su vinculación en Colombia con el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, Marset dirige sus palabras en todos más fuertes y amenazantes hacia los países que requieren su captura, como Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay.

Sobre Paraguay, Sebastián Marset dijo “ustedes mal paridos que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia”. Añadió que a su pareja, Gianina García, la Fiscalía le atribuyó hechos como narcotráfico, asociación criminal y lavado de dinero, pero que ahora que ya está sometida, solo se le atribuye el último.

Posteriormente dirigió una grave acusación. “Ustedes manejan la droga que entra y sale del país, la Senad principalmente. Bueno Daniel Fernández el director de la SIU, se sentaba a sacar cuentas (él más su gente de confianza) de cuantos kilos llevaba en las vueltas, sin el permiso de él las cosas no se hacían. Pero claro como es del gobierno, es delincuente con diploma, nadie le hace nada!”.

Volvió a señalar que “si viven del narcotráfico respeten el narcotráfico, sino les puede ir mal. La únicas pruebas que tienen contra mí, y acepto que las tienen porque yo no soy mentiroso y tampoco me creo que gane dinero jugando al futbol… ESAS PRUEBAS NO LES SIRVEN DE NADA PORQUE HAN VIOLADO LAS LEYES DE ENTREGA DE PRUEBAS”.

Nuevamente, y en tono burlesco, manifestó “agarrarme no me van a agarrar nunca, porque inteligencia tienen CERO”. Después hizo referencia a la información de que está escondido en Venezuela confirmando luego tal cosa, así: “al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos y todo el gobierno, es un narcogobierno pero no lo niega”.

Por último, habló de cuando envió un emisario para condicionar su entrega y en ese contexto dijo: “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.

En cuanto a Uruguay, dijo “no entiendo cual es el deseo sexual que tienen conmigo”, alegando que salió de ahí en 2018, para luego referir que mejor se ocupen de los problemas del país.

Sobre Bolivia, “lo he dicho antes el narcotráfico es el crecimiento del país, el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas”.

En relación a Estados Unidos, en tono más desafiante expresó: “esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro y ya lo tienen bien claro (también me quieren inventar un caso) que yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes, para mí no existen”.

También habló sobre su contador, Federico Ezequiel Santoro Vassallo. “Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo”.