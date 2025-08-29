Fiscalía pide a Riera copia certificada del informe de intervención

Este viernes el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta, a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, encabezada por María Soledad Machuca Vidal, solicitó formalmente al Ministerio del Interior, cuyo titular es Enrique Riera, una copia certificada del informe final de la intervención realizada en la Municipalidad de Asunción.