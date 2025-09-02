Fiscalía acusa a Hernán Rivas por supuesto título falso de abogado

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, de la Sede 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, respectivamente pidieron al Juzgado Penal de Garantías la reapertura de causa al senador colorado cartista Hernán Rivas. Al mismo tiempo, lo acusaron en relación con su presunto título falso de abogado.

Los hechos acusados por las fiscalas son la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. En ambos casos, en calidad de autor.

Lea más: Audiencia preliminar: Hernán Rivas comparece hoy ante el Juzgado de Garantías

Ahora es el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios quien debe analizar la petición del Ministerio Público, así como la admisión del requerimiento conclusivo acusatorio contra el legislador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe señalar que el 5 de setiembre de 2024, el magistrado había decretado el sobreseimiento provisional al senador Hernán Rivas. Esto a pedido de la fiscala Sánchez, con la finalidad de poder concretar ciertas diligencias pendientes y obtener más elementos para la causa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juez dicta sobreseimiento provisional de Hernán Rivas en caso de presunto título mau

Rivas no cursó carrera, según acusación fiscal

El 3 de junio de 2020, Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), lo que se plasmó en la Resolución N° 1.438, en la cual se hizo constar que cumplía con los requisitos del artículo 253 de la Constitución Nacional, que exige la calidad de abogado para tal acto, según el escrito acusatorio presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

Es así que, para lograr esa designación y sostener su condición de abogado, Hernán Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo del 2018 y un título del 9 de junio del 2020. Ambos documentos fueron emitidos por la Universidad Sudamericana.

En esos papeles se acreditaba que el hoy acusado Hernán Rivas cursó la carrera universitaria de derecho, entre el 2010 y el 2015, en forma contraria a la realidad, siempre de acuerdo con el escrito fiscal.

Tanto el certificado de estudios como el título universitario fuero “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican, así como circunstancias fácticas que conlleven a dicha conclusión”, dice la acusación.

Docmuntos no tienen sustento legítimo, dicen

La Fiscalía afirma que las documentaciones referentes a Rivas fueron elaboradas y legitimadas sin evidencia académica respaldatoria que así lo certificara, pasando por alto las claras inconsistencias en el certificado de estudios.

En ese sentido, resalta que el rector Euclides Acevedo Candia, el decano Oscar Rodríguez Kennedy y la secretaria G¿general Nancy Barúa Mosqueda, simplemente se limitaron a firmar un documento que había sido confeccionado por los anteriores encargados de la Universidad, situación igualmente referida por el asesor jurídico Hermann José Weisensee Samson.

“(...) por tanto, estas documentaciones fueron elaboradas y legitimadas sin evidencia académica respaldatoria que así lo certificara, pasando por alto las claras inconsistencias en el certificado de estudios, pues cómo pudo ser proveído en el año 2015 por la administración anterior, cuando que la tesis fue presentada recién en junio del 2016, momento para el cual la carrera de Derecho ya había sido clausurada por disposición de los propios integrantes de la nueva administración”,

Lea más: Hernán Rivas asegura ante Fiscalía que su título es válido

Rivas usó documentos falsos ante la Corte para obtener matrícula

La acusación de la Fiscalía agrega, que el 11 de junio de 2020, Hernán Rivas solicitó la expedición de su matrícula a través de la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Palacio de Justicia de Asunción.

Para ese procedimiento, Rivas “adjuntó a su solicitud de matrícula, un certificado de estudios del 12 de mayo del 2018, sin número, y un título que fue registrado por el MEC el 9 de junio del 2020, pero que consta emitido el 6 de marzo de 2020, ambos emitidos por la Universidad Sudamericana, con lo que sostuvo que cursó la carrera universitaria entre los años 2010 al 2015”, señala el escrito fiscal.

Lea más: Supuesto título falso: Palos en la rueda en investigación a Hernán Rivas

Finalmente, el 7 de julio del 2021, Hernán David Rivas Román juró como abogado ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica (+) y firmó el Acta N° 4.773 de esa fecha, en la que se dejaba prueba del juramento de desempeñar la profesión de abogado. El 11 de ese mes, presentó copia autenticada de su matrícula ante el JEM para acreditar su calidad de abogado.

Ya el 6 de julio de 2023, Hernán Rivas fue nuevamente electo como representante ante el JEM, pero esta vez de la Cámara de Senadores. La decisión fue emitida por Resolución N° 21 de esa fecha. Para acreditar su condición de abogado, volvió a presentar todos los documentos que había utilizado cuando era integrante de la Cámara de Diputados.

Lea más: Falleció la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica

Imputación contra Hernán Rivas se presentó tres veces

La fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de la coordinación de todas las unidades penales del Ministerio Público, presentó el pasado 5 de julio la tercera imputación contra Hernán David Rivas Román, legislador colorado que responde al movimiento Honor Colorado de la ANR.

Lea más: Fiscalía ratifica imputación contra el senador cartista Hernán Rivas

La primera presentación de la imputación se hizo el 18 de enero de 2024, por la agente fiscal Patricia Sánchez. Esta fue admitida por el juez penal de garantías Miguel Palacios el 15 de febrero de 2024 y fijó como fecha de presentación el 19 de enero, fijando así fecha para requerimiento conclusivo el 19 de julio de 2024.

Sin embargo, esa providencia fue atacada por la defensa de Hernán Rivas y un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió el 8 de marzo de este año revocarla y por ende, dispuso la devolución del documento a la Fiscalía para su corrección.

Cámara devolvió imputación en dos ocasiones

El 18 de marzo de 2024 la fiscala Daniela Benítez, ante el hecho de que su colega Patricia Sánchez fue recusada, ratificó la imputación. Esta fue la segunda presentación de la misma. El escrito fiscal fue admitido el 19 del marzo y se fijó, nuevamente, como fecha para conclusión de la etapa preparatoria el 19 de julio de 2024.

Lea más: Supuesto título falso: Palos en la rueda en investigación a Hernán Rivas

La defensa de Rivas nuevamente volvió a incidentar contra la admisión de la imputación, y el 21 de junio un Tribunal de Apelación en Penal Segunda Sala de la Capital, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió devolver la imputación a la Fiscalía.

Ante la resolución de la Cámara de Apelaciones el viernes 5 de julio de 2024, la fiscala adjunta Patricia Rivarola presentó la tercera imputación en contra del parlamentario cartista, por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autor.