Escuela de Villarrica aún no recibe pupitres de oro de Itaipú y utiliza muebles retirados

La Escuela Básica N° 5262 Pastor Garcete, de la compañía Mbopicua, de la ciudad de Villarrica, estaba incluida en la nómina inicial de instituciones educativas beneficiarias. Sin embargo, no recibió las mesas y sillas previstas en la primera tanda de distribución.

El director, Óscar Javier Arrúa, explicó que se enteró recién por la consulta de medios de comunicación, de que la institución figuraba como destinataria de los pupitres. “En mi caso particular, yo no accedí al listado de quién iba a recibir y me entero recién por ustedes que la institución estaba incluida”, señaló.

Ante la falta de mobiliarios, el plantel recurrió recientemente a la II División de Infantería “El Carmen”, donde fueron depositados muebles descartados por otras escuelas que sí recibieron la entrega. Con apoyo de padres de familia, la institución retiró los que se encontraban en mejor estado para utilizarlos en las aulas.

Actualmente, la escuela cuenta con 90 alumnos matriculados, desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo. En la última planilla de microplanificación, se solicitó la dotación de 60 mesas y 60 sillas para uso de los estudiantes.

Arrúa recordó que en años anteriores recibieron algunos pupitres a través de la Gobernación de Guairá, aunque la cantidad no alcanzó para cubrir la demanda total de la institución.

Consultada sobre la situación, la directora departamental de Educación, Susana Duarte, indicó que la distribución de los pupitres se realizó conforme al listado de microplanificación, que establece las prioridades de cada institución.

Según este listado, en el departamento de Guairá existía un déficit de 7.458 sillas y 5.014 mesas pedagógicas. Estos datos son previos a la distribución y la actualización de los datos actualizados sigue pendiente por la Dirección Departamental de Educación.

El director de la Escuela Pastor Garcete manifestó que los mobiliarios actuales permiten desarrollar las clases, aunque varios de ellos presentan deterioro por el uso prolongado.