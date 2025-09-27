Docentes de Villarrica denuncian nepotismo y manejo “bajo la mesa” en concursos

Las denuncias apuntan directamente a que dos profesoras, que no figuran en el banco de datos de docentes elegibles, habrían sido designadas en cargos interinos sin que se haya realizado un llamado público real y transparente.

Los docentes afectados aseguran que nunca se enteraron de la convocatoria y que, de hecho, nunca se difundió oficialmente. En contraste, el supervisor pedagógico de la zona sostiene que sí se cumplió con el procedimiento, aunque no presentó pruebas concretas.

Una de las interinas nombradas es Olga Mailen Benítez Doldán, quien, según los denunciantes, es sobrina de la directora de la institución, Lilian Benítez Rotela. La otra beneficiada es Nelly Caballero, igualmente sin registro en el banco de datos, según los denunciantes.

“Nos sentimos perjudicados porque no se respetó la prioridad establecida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)”, expresó el docente Alfredo Alderete, quien sí se encuentra en el banco de datos y reclamó haber sido dejado de lado en este proceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Politécnica UNA: apuntan a nombramiento irregular de docente

Alderete explicó que el caso se originó tras la jubilación de un docente en agosto pasado. En ese momento, correspondía que el supervisor publicara la convocatoria para cubrir la vacancia, pero eso no ocurrió de manera formal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el testimonio del educador, el supervisor manifestó que la convocatoria se difundió en grupos de WhatsApp de docentes. Sin embargo, Alderete aclaró que, al no estar en ejercicio, no forma parte de esos grupos y que el procedimiento legal exige una publicación oficial, no solo informal.

“Creemos que esto fue una estrategia para que accedan las docentes propuestas, sin darnos oportunidad de concursar”, señaló. Añadió que otros compañeros también se sintieron afectados y que ya se elevaron varias notas a la Dirección Departamental de Educación.

La denuncia no solo gira en torno a la falta de transparencia, sino también al posible nepotismo. “Una de las designadas es sobrina directa de la directora. Eso es inadmisible y atenta contra la igualdad de oportunidades”, manifestó Alderete.

Lea más: MEC: Federación de Educadores habla de profunda crisis por falta de docentes

El docente pidió públicamente al ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, que se garanticen concursos más justos y transparentes, ya que “los rubros docentes son la esperanza de muchos que se prepararon y esperan años para ingresar al sistema”.

Alderete recalcó la inversión de tiempo y recursos para la formación de cada docente, y que logró ingresar al banco de datos en noviembre del año pasado. “Me siento indignado, porque con sacrificio nos preparamos, pero el esfuerzo no vale cuando hay acomodos”, lamentó.

La directora departamental de Educación, Susana Duarte, confirmó que ya recibió las denuncias y que se inició un proceso de revisión. Adelantó que los nombramientos de las dos interinas podrían ser anulados en caso de comprobarse irregularidades.