Educación sexual: MEC dice que materiales costarán “US$ 3 o US$ 4 millones”

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anunció que el año que viene, Itaipú financiará libros del plan que denominan de Educación de la Afectividad y Sexualidad en las Escuelas (EASE), para todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta la educación media.

Los materiales pasaron a llamarse EASE debido a los cuestionamientos de la comunidad educativa a los libros de las denominadas “12 Ciencias para la afectividad y la sexualidad en las escuelas”, de la autora ecuatoriana María Judith Turriaga, por su falta de enfoque científico, su sesgo religioso y postulados machistas y sexistas.

“A las mujeres deben: Enseñarles que su forma de vestir, moverse y comportarse debe ser el reflejo de su personalidad y de su interioridad y convicciones más profundas. Advertirles acerca del impacto que genera en el varón su modo de vestir o comportarse. Entender la diferencia entre lo que le excita a ella y lo que le excita a él”, dice en una de sus páginas un manual para docentes de las denominadas “12 Ciencias”.

Las “12 Ciencias” son la base de los libros de EASE, que fueron analizados por técnicos del MEC, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), entre otras entidades. Actualmente, los textos son utilizados de forma experimental en 50 instituciones educativas públicas de Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Cordillera, Boquerón y Asunción, los sitios con mayores casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Materiales, con el visto bueno de influyente pastor

Los libros de EASE anunciados por el ministro de Educación, Luis Ramírez para todo el alumnado en el 2026, cuentan con el visto bueno y, es más, fueron promocionados por Miguel Ortigoza, pastor evangélico y representante en Paraguay de la oenegé estadounidense Capitol Ministries, organización también evangélica.

El pastor recorrió el país y hasta estuvo en una audiencia en el Congreso Nacional acompañando a María Judith Turriaga, autora de “12 Ciencias”, para promocionar la nueva propuesta “EASE”.

Ortigoza es uno de los mayores referentes de los movimientos autodenominados provida y profamilia. También lidera la Mesa Técnica de Padres (MTP), instalada en el MEC y que cuenta solo con representantes de estos grupos como integrantes.

El costo de los libros

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró el martes pasado que no tiene idea de cuánto sería el costo final de los materiales.

“Pero fijate el volumen, son 1.300.000 (alumnos) por diez libros (cada uno). No quiero decir así una cifra, pero vamos a estar orillando, podría ser US$ 3 o US$ 4 millones, fácil”, aseguró. La pequeña diferencia entre el millón de dólares implica una suma de G. 6.900 millones.

Ramírez explicó que los libros se entregarán dentro de un paquete de 10 libros, 9 de los cuales serán cuentos y uno de EASE.