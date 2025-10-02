Esto es lo que dice Alliana tras sicariato a militar frente a Derecho UNA

El vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana, condenó el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral y ordenó una respuesta “contundente e inmediata” de las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público también repudió el hecho.