Esto es lo que dice Alliana tras sicariato a militar frente a Derecho UNA

Pedro Alliana, vicepresidente de la República y presidente en ejercicio mientras Santiago Peña se encuentra por Brasil, se pronunció tras el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral frente a la Facultad de Derecho - UNA.
Lea más: Video: así mataron a militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico” en la cárcel
Alliana expresó en su cuenta de X que condena firmemente el brutal acto de sicariato que cobró la vida del Teniente Coronel Moral. “Este cobarde crimen constituye un ataque directo de la delincuencia organizada contra el Estado paraguayo”, escribió.
El mandatario interino anunció que dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para desplegar “la respuesta más contundente e inmediata” con el fin de esclarecer el crimen y detener a los responsables materiales e intelectuales.
Lea más: Militar asesinado recibió al menos un disparo, revela la Policía
Alliana aseguró que la muerte del oficial, a quien calificó como un “valiente miembro de la lucha contra el narcotráfico”, no quedará impune. “No descansaremos hasta capturar y someter a la justicia a los responsables. Su sacrificio no será olvidado ni permitido en vano”, remarcó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Ministerio Público también se pronunció
Por su parte, el Ministerio Público también emitió un comunicado en el que calificó el crimen como “una afrenta a la ciudadanía” y anunció que pondrá en operatividad a sus unidades especializadas junto con la Policía Nacional para dar con los responsables.
Lea más: Sicariato frente a Derecho UNA: denuncian que la víctima ya estaba siendo vigilada
“Actos de esta naturaleza generan el más severo rechazo y demandan respuestas firmes en defensa de la sociedad”, señala el texto.
Además, la institución manifestó su solidaridad con los familiares de la víctima y aseguró que ejercerá “con energía la persecución penal” para garantizar la paz pública.