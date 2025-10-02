Sicariato frente a Derecho UNA: denuncian que la víctima ya estaba siendo vigilada

Víctor Moral, hermano del militar Guillermo Moral Centurión, asesinado este martes frente a la Facultad de Derecho de la UNA, denunció que su hermano temía por su seguridad.
Según reveló, Guillermo ya le había alertado que estaba siendo vigilado. En ese sentido, cuestionó que el Estado no haya tomado medidas para garantizar su tranquilidad.
“Hace menos de un mes me pidió que lo acompañara porque había personas detrás de él, en vehículo y motocicleta. Ahora nos queda pedir justicia”, relató.
“El Estado debió proveerle seguridad”, expresó recordando la honestidad con la que actuó su hermano.
Guillermo Moral Centurión había denunciado un intento de soborno en la cárcel militar de Viñas Cué, donde se pretendía ingresar un teléfono celular para Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, procesado en el caso A Ultranza.
Piden seguridad para la familia Moral
La familia teme que incluso personas cercanas hayan aportado información sobre sus movimientos. Lamentan además que este crimen deja dos hijos huérfanos.
“Lo que pedimos es justicia, que se identifique a los responsables de este hecho y que se proteja a su familia, que hoy también está en riesgo”, reclamó su hermano.