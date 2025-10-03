Carapeguá: Denuncian descarga ilegal de basura en propiedad privada

El afectado Hugo Centurión explicó que fue alertado de que un camión recolector estaba descargando gran cantidad de residuos en su predio, ubicado a unos 100 metros de la circunvalación de la ruta PY01, kilómetro 89.

Al acudir al lugar, constató el hecho junto con la hija del intendente de este municipio, Luz Cañete, quien se presentó para verificar la denuncia. En los desechos se hallaron facturas que, presuntamente, corresponderían a comercios y viviendas particulares del distrito de Acahay.

El denunciante lamentó que su propiedad sea utilizada como basural clandestino. Señaló que la situación afecta no solo a su terreno, sino también al medio ambiente y a la salubridad de la zona.

La Municipalidad de Carapeguá se comprometió a retirar los residuos del inmueble afectado y trasladarlos al vertedero municipal.

Empresa cuestionada en dos distritos

La firma Pine Apple S.A. ya había sido cuestionada anteriormente en Carapeguá, donde también fue rescindido su contrato por mal servicio. Según las denuncias, la empresa no cuenta con un predio habilitado, dentro del departamento de Paraguarí para depositar la basura y optaría por arrojarla en cualquier sitio, como caminos vecinales o propiedades ajenas.

En Acahay, el intendente Aldo Lezcano (Alianza) confirmó que la empresa comenzó a trabajar en el distrito desde de setiembre pasado, donde cuentan con más de 1.000 usuarios. Hubo también una queja generalizada por el irregular servicio de recolección. Indicó que los días fijados para la recolección eran martes y sábados, pero que la empresa incumplía los horarios.

Lezcano informó además que para la fecha tenía prevista una reunión con el representante de la empresa, Kevin Mercado, a fin de rescindir el contrato de común acuerdo. El documento suscrito con la Municipalidad establece que el vínculo con Pine Apple S.A. debía extenderse hasta diciembre de 2026.

Adelantó que, en caso de rescisión anticipada, la Comuna debería resarcir a la firma con G. 50 millones. Sin embargo, el jefe comunal adelantó que buscarán evitar ese pago argumentando incumplimiento de contrato por parte de la recolectora.

Intentamos comunicarnos con responsables de Pine Apple S.A., pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a las llamadas.