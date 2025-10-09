Chats de Alexandre Rodrigues ayudarán a aclarar el crimen de Marcelo Pecci, según Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, resaltó que “es preocupante” el caso de los chats filtrados de Alexandre Rodrigues Gomes -hijo de Eulalio “Lalo” Gomes- del 2020 sobre la intención de matar al fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Colombia por sicarios en 2022.

Agregó que “creo que estos chats van a ayudar a ir aclarando la cosa y, en lo particular, voy a apoyar todas las iniciativas o gestiones que la Fiscalía nos encomiende”.

Igualmente, destacó que existe una debilidad institucional en la Fiscalía en lo que respecta al peritaje de celulares, algo que la propia institución reconoce.

“Nuestros teléfonos tienen miles de chats y clasificar eso para encontrar un dato no es tan fácil ni rápido, pero creo que vamos a llegar. Es muy importante lo que ha pasado”, dijo.

Confirman vínculo del clan Gomes con narcotráfico

Riera también mencionó que los chats confirman los vínculos del clan Gomes con el narcotráfico.

En otro momento, indicó que todo apunta que la orden de asesinar Pecci fue enviado desde Paraguay por sus investigaciones. “Creo que la Fiscalía está yendo por buen camino. Estoy casi seguro (que la orden provino del Paraguay)”, mencionó.

Chats filtrados hablan de intención de matar a Pecci

Alexandre Rodrigues Gomes – hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y acusado de supuesto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos – intercambió varios mensajes a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, mientras este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Así lo muestra un extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU), en el cual también se revelan chats extremadamente graves.

Una de esas conversaciones tiene que ver con la presunta intención de acabar con la vida del entonces agente contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Marcelo Pecci. En otra charla, se menciona que un juez y un fiscal deben ser asesinados.