Artigas, bloqueada parcialmente por marcha de funcionarios municipales

Media calzada de la avenida Artigas de Asunción está bloqueada por una marcha de funcionarios de la Municipalidad de Asunción de los departamentos de Aseo Urbano, Planta Asfáltica y Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, quienes exigen que la Comuna transfiera al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que se les descuenta en concepto de seguro social.

Los funcionarios indicaron que mensualmente se les descuenta el seguro social de sus salarios, pero la Comuna capitalina no transfiere el monto al IPS, por lo que no pueden siquiera consultar en la previsional.

Mencionaron que desde ayer están intentando obtener una respuesta por parte del intendente Luis Bello (ANR), pero ni siquiera tienen un contacto con el mismo.

“Es una pena, se nos descuenta mensualmente y ¿dónde está nuestra plata?, ¿qué pasó de nuestra plata, dónde la tiraron? No tenemos comunicación con el intendente”, dijo uno de los manifestantes.

Denuncian falta de cobertura médica por falta de aportes

Según cuestionaron, el director de Gabinete de la Municipalidad, Máximo Medina, les prometió ayer que habría una solución, pero hasta esta mañana no recibieron una respuesta favorable.

Inclusive, denunciaron que compañeros que estaban internados en el IPS hoy ya fueron desalojados debido a que no están al día en su seguro social a causa de que la Comuna no transfiere los fondos a la previsional.

La marcha de los funcionarios de esta mañana será hasta el Jardín Botánico de Asunción.

Al mediodía, los manifestantes de las tres dependencias de la Comuna se volverían a concentrar para protestar en la sede de Aseo Urbano, ubicada en Manuel Gondra casi avenida Artigas.