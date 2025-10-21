Cámara abre ventana para libertad del hijo de RGD y pone en alerta a víctimas de usura

El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital integrado por los camaristas Arnulfo Arias (preopinante), Paublino Escobar y Adriana Giagni Rojas hizo lugar al recurso planteado por la defensa de Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher; y revocó la resolución de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien había rechazado la promoción al periodo de prueba del condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero fruto de la usura.

La magistrada había concluído que “existen aún ciertos indicadores negativos en la personalidad de Fernando González Karjallo que deben ser tratados, en el sentido de que interno pueda lograr fortalecer el área psicológica y mejorar las condiciones que lo impulsaron a delinquir.”

Lea más: Hijo de RGD fracasa en su pedido de libertad y seguirá cumpliendo pena

Sin embargo a través del Auto Interlocutorio N° 351 del 14 de octubre de 2025, el tribunal de alzada consideró que no existen impedimentos legales para que el hijo del usurero luqueño Ramón González Daher sea beneficiado con el período de prueba, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos por el Artículo 54 del Código de Ejecución Penal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El período de prueba es un beneficio, otorgado al interno, con el cual se lo pretende reintegrar socialmente a través del control y la disciplina conforme a la responsabilidad, compromiso y confianza que el mismo demuestre hasta la obtención de su plena libertad. El tratamiento que pueda acompañar al mejoramiento de su estado emocional o psicológico, podría hacerlo estando bajo el régimen mencionado”, resalta parte del A.I N° 351.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Víctimas de usura de RGD temen impunidad

Las víctimas de usura del clan González Daher advierten que la resolución de la Cámara de Apelaciones que otorgó a Fernando González Karjallo, la promoción al período de prueba, “es un paso más a la impunidad”, en atención a que el condenado a 5 años de cárcel está acusado junto a su esposa Carolina González y su madre, Delcia Karjallo, por supuesto lavado de dinero proveniente del esquema de usura.

Lea más: Hijo de RGD reduce solo 27 días su condena gracias a cursos de cocina y barbería

“Esto es un paso más a la IMPUNIDAD, porque Fernando González Karjallo se salvó por omisión de los fiscales de una condena igual a la de su padre, por usura agravada, de 15 años en lugar de los 5 años por lavado de dinero. Ahora por BUENA CONDUCTA, siendo que está acusado por lavado de dinero con su madre, en un nuevo juicio, le quieren dar una libertad que no corresponde”, resaltan parte del comunicado de las víctimas del usura.

Al respecto señalan que el Código de Ejecución Penal establece que, para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, se requiere haber cumplido por lo menos la mitad de la pena, no tener causa abierta u otra condena pendiente, poseer buena conducta y merecer, por parte del organismo técnico-criminológico y del consejo de asesor del establecimiento, un concepto favorable respecto a su evolución y sobre el efecto beneficioso que la salida o el régimen de semilibertad pudieran tener para el futuro personal, familiar y social del interno.

En cuanto a la conducta de González Karjallo, recuerdan que en enero de este año, durante una inspección realizada en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, los intervinientes incautaron de su celda teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, situación totalmente ajena a la buena conducta que exige la norma, según remarcan las víctimas del clan.

Lea más: Hijo de RGD, con sobreseimiento provisional en causa por cobro irregular de alquiler

Obstruye comiso de CDA, según víctima

Las víctimas de usura indican además que Fernando González Karjallo, su padre Ramón González Daher, su madre Delcia Karjallo, y su esposa Carolina González “están obstruyendo a la Justicia al no entregar al Estado paraguayo los CDA, cuyo comiso fue especificado con montos en la Sentencia Definitiva N° 515, que condenó a RGD y su hijo a 15 y 5 años de cárcel, en ese orden.

“Muy pocas veces en el Paraguay se sanciona a los criminales como Ramón González Daher y su clan, pero menos veces aún se les impone el resarcimiento al estado y a las víctimas. Fernando González Karjallo no ha cumplido con el comiso de la Sentencia 515, es más, está obstruyendo la justicia, reteniendo los CDA, no ha resarcido a las victimas ni ha expresado arrepentimiento”, finaliza el comunicado de las víctimas.

Actualmente González Karjallo afronta otro proceso junto a su madre Delcia Karjallo de González; y su esposa, Carolina González Aguilera, por supuestamente haber introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

Lea más: Destraban proceso a esposa, hijo y nuera de RGD por presunto lavado de dinero de la usura

En la dicha causa los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta), presentaron la acusación el 3 de julio de 2024 por presunto lavado de dinero proveniente de la usura; pero la audiencia preliminar sigue pendiente hasta ahora, debido a varios recursos planteados por las defensas.