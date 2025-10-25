IPS: no hay insumos en el Hospital Central, denuncian

Amado Martínez y Nilsa están acompañando a una asegurada internada en el Hospital Central de IPS luego de una cirugía del corazón. Esta mañana, contaron a ABC Tv que para la operación tuvieron que comprar insumos y luego debieron comprar medicamentos de uso en terapia intensiva. “Para su cirugía sí, tuvimos que comprar insumos. Y medicamentos también para la terapia, por un valor un poco elevado”, contó Nilsa, aunque valoró el trabajo de los médicos.

Nilsa relató también que debió buscar una persona que le reemplace en su trabajo para poder estar pendiente y cuidar de su mamá, internada.

IPS, sin insumos ni para sus propios funcionarios

Entretanto, María Gloria Riveros de Cardozo denunció que su marido, Marcial Cardozo, asegurado y funcionario antiguo del mismo Hospital Central de IPS, en el área de limpieza, está internado desde hace días.

María Gloria lamentó que por un problema cardiaco deben hacerle un cateterismo, pero les piden que compren el catéter, que cuesta por encima de los G. 2 millones, y no tienen dinero.

La familia de Cardozo está desesperada porque su situación es delicada. “Yo le pido al presidente de IPS (Jorge Brítez) que por favor vea cómo nos puede ayudar, porque él (su marido) es pilar acá, en la institución”, clamó doña María. Explicó que están haciendo actividades para juntar los fondos y poder comprar el insumo que IPS no tiene.