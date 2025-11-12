Paraguay exporta 90.000 kilos de tomates de primera calidad a Argentina

En la tarde de este miércoles se realizó el acto oficial de envío del tercer camión de gran porte, cargado con 30.000 kilos de tomates, con destino a la provincia de Mendoza, Argentina. El evento contó con la presencia del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez; el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR-HC); comerciantes y representantes de productores.

Es el segundo año consecutivo que el país logra exportar el producto después de más de 70 años. El año pasado se exportaron más de 1.571.000 kilogramos de tomate en tres etapas: en octubre se registró el envío de los primeros 479.000 kilos; en noviembre, las exportaciones alcanzaron 1.066.058 kilos; y en diciembre, 26.100 kilos.

El coordinador del Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Ing. Máximo González, indicó que están muy contentos debido a que actualmente existe una superproducción de tomates que está sobrepasando la demanda nacional. Comentó que, con el envío del producto al extranjero, se está logrando descongestionar la producción nacional y que, con esa situación, también se estaría mejorando el precio en el mercado interno.

Añadió que el mercado extranjero se logró gracias al esfuerzo de los productores organizados, quienes lograron generar tomates de primera calidad, con la cantidad y continuidad necesarias para proveer tanto al mercado nacional como al extranjero. Señaló que esta situación se da gracias a que el MAG se interesó en la producción nacional y logró establecer contacto con el mercado internacional.

El titular del MAG, Carlos Giménez, dijo que esto se logra gracias al compromiso de los productores, quienes cumplieron con todas las exigencias de calidad y fitosanitarias de los tomates para lograr su exportación. Añadió que actualmente se está mejorando la planificación de la intención de siembra y que se trabaja para que la producción de tomate se mantenga durante los 12 meses del año.

La demanda nacional de tomate ronda los 200.000 kilos diarios, lo que totaliza 6 millones de kilos mensuales y 72 millones de kilos al año. Según la intención de siembra realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para este año, se prevé una producción de 86.840.300 kilos de tomates.

Sin embargo, existen meses de superproducción, como junio y julio, y otros períodos en los que la producción es sumamente baja, como suele ocurrir en los meses de verano con intenso calor.