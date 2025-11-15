MEC: Luis Ramírez niega “fatos” en licitaciones

Luis Ramírez, ministro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), participó esta mañana como invitado en el programa Contacto Ciudadano, de ABC Cardinal, donde habló sobre los proyectos que tienen para el año lectivo 2026.

Hizo referencia a varios cuestionamientos que se desarrollan en torno a procesos licitatorios que llevan adelante en la cartera educativa, como la adjudicación para la impresión de libros por US$ 7 millones, donde existe un presunto sobrecosto de US$ 1 millón.

“Nosotros no vemos que el cuestionamiento sea real, o sea, sea un cuestionamiento por error, sea un cuestionamiento por falla, sea un cuestionamiento porque hubo algo escondido, al contrario, está todo público, está todo abierto, todo puede ser auditable, seguimos los procesos, o sea, después te puede gustar o no, y eso ya es otra cosa”, aseguró el titular del MEC.

Supuesto sobrecosto de libros

Acerca del supuesto sobrecosto para la impresión de libros, Ramírez aseguró que se mantuvieron los precios referenciales en la adjudicación de los materiales impresos.

“Se fija un precio referencial de mercado, y sobre ese precio referencial de mercado, la empresa oferente no puede ir más del 15% arriba y del 20% abajo, según lo dicta Contrataciones Públicas.

Agregó, a modo de ejemplo que si el producto vale 100 como referencia, y una empresa dice, yo voy a presentar en 50, “ni siquiera el MEC le elimina, se eliminó solo, porque no cumple con las reglas de la contratación, no cumple con las reglas”.

“Entonces, cuando se dice, se perdió un millón de dólares el Ministerio de Educación, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no se puede presentar 50%, 30% por debajo del precio", insistió.

Defendió a su asesor legal

Ramírez también negó que su asesor legal en el MEC, Hermann Weisensee, tenga participación en las licitaciones, como se denunció al interior de la entidad.

“No hay un asesor que cayó del cielo y que ahora fija (precios), no hay un asesor trasnochado que vino a cambiar las reglas, eso no existe”, manifestó.

Luis Ramírez también habló sobre los excesivos atrasos en el pago a proveedores de Hambre Cero.

En algunos casos, el retraso se debe a que en las escuelas se retrasa el informe sobre platos servidos porque no hay internet, no hay señal, señaló.