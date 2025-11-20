¿Cómo avanza la Fiscalía en investigación contra Nenecho?

A siete meses de la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público explicó que el abogado Enrique Wagener, acudió el martes pasado para aclarar aspectos de la denuncia inicial contra el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y ampliar información que la Fiscalía consideraba necesaria.

“Fue convocado a los efectos de aclarar algunas dudas que tiene esta investigación fiscal. Respondió todas las preguntas e incluso hizo ampliaciones”, señaló.

El denunciante también sugirió que otras personas sean llamadas a declarar, como la diputada Johana Ortega, quien habría accedido a información relevante sobre movimientos financieros del municipio.

Varios hechos bajo investigación

La causa no se limita únicamente al presunto desvío de G. 500.000 millones provenientes de la emisión de bonos municipales. Según el fiscal, la denuncia inicial incluyó los siguientes hechos:

Supuesto manejo irregular de bonos.

Un presunto préstamo irregular.

Posible desacato por incumplimiento de la Ley de Transparencia.

Presunta malversación de fondos jubilatorios de funcionarios.

Irregularidades vinculadas al uso de recursos del Fonacide.

Señalamientos sobre la actuación de algunos concejales municipales.

Agregó que, posteriormente, el abogado Wagener presentó una ampliación de denuncia, extendiendo el periodo investigado más allá del ejercicio 2024 y sumando otros hechos presuntamente irregulares.

Concejales ya declararon

El fiscal confirmó además que ayer se presentaron tres concejales municipales convocados por el Ministerio Público.

“Creímos conveniente que vengan a colaborar respondiendo preguntas atinentes a la administración del municipio”, indicó.

También recordó que otras personas ya habían declarado anteriormente, y que la Municipalidad de Asunción está remitiendo informes solicitados por la Fiscalía.

Piñánez calificó el caso como “muy complejo” y aseguró que la Fiscalía continuará con entrevistas, pedidos de informes y nuevas diligencias.

“Muchas veces, producto de estas entrevistas, surge la necesidad de seguir haciendo diligencias que nos acerquen a la verdad real que todo penalista busca”, afirmó.

Con respecto a cuándo convocarán a Nenecho Rodríguez, señaló que solo podrán hacerlo cuando exista “un grado de sospecha en cuanto a su actuación” en el ámbito penal.

Indicó que cuando la Fiscalía tenga “sospechas” tendrá que “necesariamente” llamar al exintendente capitalino bajo la figura de declaración indagatoria y que actualmente están en etapa de entrevistas.

La denuncia de Wagener fue presentada en abril pasado y ampliada en el mes de junio.