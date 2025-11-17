Disidentes colorados van definiendo candidatos para las municipales 2026

Nicolás Zárate, exministro de Educación y miembro del equipo de Juan Manuel Brusqueti, Juan Villalba, exdirector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, de Fuerza Republicana y del equipo de Hugo Velázquez, Daniel Centurión, diputado por Asunción, del equipo de Mario Abdo Benítez y Hugo Ramírez, exdiputado, son algunos de los aspirantes a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada.

Hoy los precandidatos realizaron una reunión a la que también estuvo invitado el senador Arnaldo Samaniego, otro de los posibles precandidatos, pero que no asistió.

Según Juan Villalba, quien fue designado vocero de la reunión, contó que realizarán un referéndum con sus respectivos líderes nacionales a los efectos de poder definir la candidatura única de la disidencia que enfrentará al oficialismo.

“Si el plazo electoral nos da el tiempo suficiente, generar una nueva plataforma electoral para poder pugnar, es decir, una nueva lista, si es posible, independiente para que nos pueda conglomerar a todos los que formamos parte de los diferentes movimientos de la disidencia. Nos pusimos de acuerdo de que una encuesta fiscalizada sería el método adecuado. Ya nos pusimos de también de acuerdo quién sería la encuestadora”, detalló.

Despegarse del oficialismo

Agregó que también buscan presentar en las internas una sola lista de concejales a los efectos que sea una lista fuerte que aglomere candidatos fuertes y, por ende, la mayor cantidad de votos para poder ganar la mayor cantidad de escaños.

“No a la concordia con el oficialismo y sí irnos a la interna con la chapa de la disidencia unificada con el candidato mejor posicionado. Si no soy el designado, yo no sería concejal porque ya trabajaría en una plataforma mucho más grande para el 2028. Ahora los que quieran ser vamos a hacer una distribución equitativa por movimiento”, precisó.

El plazo establecido en conjunto entre los candidatos que se reunieron es entre el 15 y 20 de diciembre, tiempo en el que esperan que Arnaldo Samaniego se le sume.

El vencimiento del plazo para la inscripción de movimientos dentro del Partido Colorado es el 28 de noviembre, mientras que la inscripción de candidaturas es desde el 2 al 14 de febrero.

Sobre la catastrófica derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este, dijo que ya tenían la postura de llevar a internas la elección del candidato de Fuerza Republicana para las elecciones generales, pero que no lo decían antes por qué no querían entorpecer el normal desarrollo de la campaña en Ciudad del Este.

“El tiempo y el resultado nos dio la razón, una cachetada electoral como nunca antes recibió el Partido Colorado hace de que obligue a que nosotros sigamos con la misma fórmula que siempre nos caracteriza el de irnos a internas fuertes y reñidas. Aparte, para la disidencia, el segundo punto importante de irnos a internas es la de marcar un distanciamiento en cuanto a la gestión municipal del movimiento oficialista que fundió la Municipalidad de Asunción, no quedarnos pegados y marcar una distancia para tener la autoridad moral y política de ser alternativa para Asunción”, afirmó.

Antecedente por violencia contra la mujer

Un Tribunal de Apelación confirmó la integración del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral y público al extitular de la PMT de Asunción y también del Mercado 4 Juan Villalba Idoyaga, por supuesta violencia familiar en contra de su esposa.

El exfuncionario fue consultado sobre este proceso que pesa sobre él y respondió que la denuncia fue realizada por una tercera persona y que aguarda que se realice el juicio oral para, según él, ser absuelto.

“Esperando juicio oral para la absolución y dar ya un punto final a este tema. No solamente yo negué, lo negó mi esposa y la denuncia la hizo una tercera persona que no tiene absolutamente nada que ver en el relacionamiento. Es más, yo mismo solicité que se lleve a juicio ahora la causa”, sostuvo.