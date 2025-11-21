Carapeguá: roban la sagrada imagen de la Virgen Medalla Milagrosa

Según la denuncia presentada por el catequista Carlos Ayala, la comunidad se preparaba para una reunión de la comisión de la capilla cuando la coordinadora Balbina Ayala acudió a las 16:00 aproximadamente para realizar tareas de limpieza. Al llegar, se encontró con que la puerta lateral de la capilla había sido violentada y que la imagen de la Virgen ya no estaba en su sitio, cerca del altar.

Lea más: Carapeguá: baches causan accidente y dejan a motociclista lesionada

Ayala explicó que los responsables no se llevaron la imagen de la santa patrona de la capilla, pero sí la de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que acompañaba a la cruz mayor y tenía un gran significado espiritual para los habitantes del lugar. Presumen que los delincuentes habrían manipulado la llave eléctrica para facilitar el acceso al interior.

La imagen sustraída no es una antigüedad; fue adquirida hace aproximadamente tres años. Aunque su valor económico no es elevado, posee un profundo valor devocional para la comunidad.

Lea más: Carapeguá declara emergencia vial para gestionar apoyo ante Gobernación y MOPC

Los lugareños solicitan que cualquier persona que reciba información o vea la imagen siendo ofrecida comunique de inmediato a la Comisaría del distrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy