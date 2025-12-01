Denuncian a la fiscala Gloria Rojas por presunto pedido de coima en el caso María Fernanda

Franco Antonio Acosta Céspedes manifestó que la fiscala Gloria Rojas lo citó cuatro días antes de la fecha de acusación contra su persona, en el marco de la investigación del asesinato de María Fernanda Benítez, y señaló que le indicó que tenía que conversar con el abogado Juan Carlos Bedoya para ser beneficiado en la causa.

Indicó que al día siguiente fue a hablar con el abogado Juan Carlos Bedoya y que este le informó que debía entregar la suma de G. 30.000.000 más G. 1.000.000 de “donación”. Posteriormente, —según su denuncia— agregaron G. 5.000.000 más porque se habrían molestado por haber mantenido una conversación con el padre de María Fernanda Benítez, lo que finalmente culminó en un pedido total de G. 36.000.000.

Dijo que, ante la injusticia que representa el caso, decidió denunciar el hecho y que, en el día de la entrega controlada, entregó G. 30.000.000 y prometió entregar el monto restante durante la semana siguiente.

Añadió que la promesa de la fiscala Gloria Rojas consistía en una suspensión del caso por un año, situación que le daría salidas procesales favorables.

Comentó que no estuvo involucrado en la muerte de María Fernanda y que los propios profesionales forenses informaron que la joven no falleció por un aborto fallido. Afirmó que su proceso no constituye un hecho jurídicamente grave y lamentó la forma en que se está manejando el caso.

Por último, Acosta afirmó que, ante el nivel de corrupción que estaría rodeando el expediente, decidió presentar una denuncia formal.

La cruel muerte de María Fernanda estaría siendo utilizada para un presunto esquema de pedidos de dinero que operaría alrededor del caso.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con la fiscala Gloria Rojas, pero la misma no respondió a su teléfono celular con terminación 244. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.