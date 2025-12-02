Defensa de Gianina García se opone a su retorno a Viñas Cue antes de dictamen médico

El abogado Hugo Ramón Núñez Ortiz, uno de los ocho defensores de la imputada por supuesto lavado de dinero en A Ultranza, Gianina García Troche, formuló oposición al traslado nuevamente de la mujer al penal de Viñas Cue, antes del dictamen de su médico particular.

Así también, Núñez Ortiz añadió en su escrito que en atención al delicado estado de salud de Gianina García, solicitó al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía, la autorización de carácter urgente para el ingreso hasta el lugar de internación del Dr. Víctor Manuel Aquino Millan, médico de confianza de la familia.

Lea más: Esposa de Marset, en terapia intensiva: descartan que convulsiones hayan sido por un ACV

El pedido obedece a que el médico pueda realizar una evaluación y un seguimiento clínico de la paciente, en coordinación con la Dirección Médica del Hospital Militar, donde permanece internada en observación.

Al respecto, el defensor Núñez señaló que “el acompañamiento del médico particular no interfiere con las decisiones ni directrices terapéuticas del equipo médico tratante del Hospital Militar, sino que constituye un soporte complementario importante”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A Ultranza: confirman prórroga de 6 meses para que MP cierre investigación a Gianina García

Defensa de Gianina García lanza advertencia a Juzgado

En otro escrito, presentado más temprano, los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete señalaron como hecho nuevo el cuadro que padeció la procesada Gianina García Troche, consistente en un “estatus convulsivo no refractario, cuadro neurológico crítico, potencialmente letal”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por esa razón, solicitaron la intervención inmediata de médicos especialistas en neurología, el monitoreo constante en la unidad de terapia intensiva, la realización de estudios de tomografía y laboratorio; así como la vigilancia continua en un centro hospitalario especializado. Sobre esto último, señalaron que este servicio no existe en el penal militar, donde ella recibía atención por orden judicial.

Lea más: Corte ratifica legalidad de proceso a pareja de Marset en caso A Ultranza

Al respecto, enumeraron una serie de peticiones concretas como el traslado inmediato de Gianina García a un centro de alta complejidad, como el Hospital de Clínicas, Hospital Nacional, o centro privado con UCI neurológica; la intervención de neurólogos especialistas y que la dirección del Hospital Militar remita un informe completo sobre el cuadro y protocolo aplicado a la paciente.

Por último, los abogados señalaron que se reservan expresamente iniciar las acciones penales, por acción u omisión. Sobre este punto, responsabilizaron directamente a la magistrada de la causa, pues “esta defensa advirtió en múltiples escritos y audiencias”, sin embargo “su despacho negó sistemáticamente el acceso a especialistas”; y en consecuencia, “se expone a responsabilidad penal”.

Lea más: Esposa de Marset ingresó al Hospital Militar y está en terapia intensiva por precaución

Gianina García fue trasladada de urgencia a hospital

Cerca de la medianoche de este martes, Gianina García Troche, la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, fue trasladada al Hospital Militar desde el penal de Viñas Cue, donde cumple la medida de prisión preventiva. El propio ministro de Defensa, Óscar González, confirmó esto.

De acuerdo con lo que manifestó el ministro, la procesada por A Ultranza fue derivada debido a una inestabilidad reiterada en su estado de salud.

“Se comunicó conmigo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, el general Ángel Narváez, y me dijo que tomaron la decisión de evacuar a la señora porque presenta algunos cuadros de alteración. No se puede decir que sea un cuadro de convulsión, pero fue muy reiterativo”, expuso en otro momento.