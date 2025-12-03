Ayolas: protestan para que Yacyretá libere más agua y limpie el río Paraná de algas

Los trabajadores señalan que la situación se agrava cada día y dificulta su única fuente de ingreso. Afirman que la proliferación de estas plantas acuáticas se volvió insostenible en los últimos meses.

Jorge Avalos, pescador ayolense, señaló que el río Paraná está cubierto de algas, lo que hace que la pesca y la navegación sean prácticamente imposibles. Debido a esta crítica situación, decidieron manifestarse frente a la EBY para exigir una mayor apertura de las compuertas del vertedero Aña Cua. Explicaron que un mayor caudal permitiría mejorar la circulación de agua y arrastrar las algas, dejando limpio el cauce del río.

Según los manifestantes, lo ideal sería que la liberación de agua se efectúe antes de que culmine la veda 2025, de modo a permitir la pesca en condiciones adecuadas y generar ingresos para la Navidad.

“Este es un problema que viene de hace tiempo; al principio había poco, pero con los años fue aumentando hasta que ya no se puede ni pescar ni navegar”, expresó Avalos.

Por su parte, Miguel Amarilla, vecino del barrio Yataity, manifestó que estas plantas acuáticas afectan principalmente a las familias ribereñas desde hace cinco o seis años. Explicó que su proliferación se produce sobre todo debido a la bajante del río, lo que impide que los peces lleguen a la zona de Ayolas.

“No pedimos que las compuertas estén abiertas permanentemente, solo que se haga la operación cada 15 días”, indicó. Afirmó que los pescadores no solicitan víveres, sino simplemente condiciones para trabajar dignamente.

Desde Yacyretá informaron que los pescadores presentaron hace dos días una nota dirigida a los directivos, solicitando la liberación de más agua para limpiar el río.

La petición fue derivada a los técnicos del área de Medio Ambiente de la binacional, así como al Departamento Técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Ambas dependencias analizarán la situación para determinar qué solución se podría aplicar. La EBY aún no emitió un dictamen final, pero aseguró que la solicitud ya está en estudio.