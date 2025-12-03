Oposición consolida bloque y apunta a candidatura única en Santa Rosa

Según Valdez, la alianza está integrada por los partidos Yo Creo, Partido Revolucionario Febrerista y Encuentro Nacional. Para la Junta Municipal, nueve pertenecen al PLRA, y tres a quienes conforman la unidad. La figura con mayor consenso continúa siendo Jacquet, cuya postulación podría oficializarse entre finales de diciembre y principios de enero.

El diputado señaló que la inscripción de candidaturas se ajustará al calendario electoral del TEI de cada partido. En el caso del PLRA, está previsto que las inscripciones se realicen en febrero del 2026.

Valdez destacó además que lo ocurrido en Ciudad del Este, donde Daniel Mujica (Yo Creo) ganó las elecciones municipales, demuestra que la oposición puede obtener resultados significativos cuando actúa unida.

Afirmó que la unidad es un factor determinante para competir con mayores posibilidades. Recordó que en Asunción se observa un signo de madurez política, ya que el PLRA impulsa la candidatura de Soledad Núñez sin que sea afiliada, priorizando el consenso sobre la afiliación partidaria.

Situaciones similares se presentan en Encarnación, donde la figura de Carlos Pereira (PLRA) está siendo respaldada por la mayoría de los sectores opositores.

Valdez sostuvo que esta tendencia podría replicarse a nivel nacional, incluyendo al departamento de Misiones, donde existen amplias posibilidades de lograr consensos. En Santa Rosa un alto porcentaje de la oposición ya se encuentra unida en torno a un mismo proyecto político. Resaltó que la articulación de alianzas fortalece el escenario municipal ante los desafíos electorales del próximo año.

Peña tiene miedo del escrache

En otro momento, Valdez criticó la ausencia del presidente de la República, Santiago Peña, en la misa del 8 de diciembre en Caacupé. Atribuyó su ausencia a un viaje a Noruega, al que calificó como una decisión motivada por el temor a un eventual escrache ciudadano. Según el parlamentario, el mandatario busca evitar el contacto directo con la realidad del país y las posibles críticas de la ciudadanía.

Consideró que, a dos años y medio de gestión, el desempeño del Gobierno es “muy negativo”, con abundancia de anuncios y discursos, especialmente vinculados a viajes internacionales, pero sin resultados concretos. Señaló que la población no percibe mejoras tangibles en áreas sensibles.

Valdez agregó que el sistema de salud pública atraviesa una situación crítica, afirmando que quienes gozan de buena atención son únicamente los servicios del sector privado.

Aseguró que la ciudadanía acude a los hospitales solo para consultar, ya que posteriormente no puede realizar estudios por falta de recursos e insumos. “Cuando el ciudadano sale del centro asistencial, ya debe recurrir a servicios privados para hacerse los análisis”, expresó.

Concluyó que la salud pública funciona como un negocio para unos pocos, mientras la población queda desprotegida.