Titular del MEC dice que “educación inclusiva ya está mejor”, pero estudiante le retruca

El presidente de la República, Santiago Peña, participó esta mañana de la entrega de pantallas gráficas táctiles inteligentes “Dot Pad”, para instituciones educativas y centros de apoyo a la inclusión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda cada 3 de diciembre.

El evento tuvo lugar en el Centro de Apoyo a la Inclusión Educativa “Santa Lucía” del barrio Pinozá de Asunción. También estuvieron el ministro de Educación, Luis Ramírez y, aunque llegó bastante tarde, el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún. La binacional financió los equipos tecnológicos.

El titular del MEC, Luis Ramírez, explicó que el insumo entregado no es solamente una herramienta tecnológica, sino que “vamos a saltar, vamos a dar un salto cuántico de simplemente incluir a que un alumno tenga plena participación, plena capacidad, a que pueda estar en las mismas condiciones que cualquiera de sus compañeros accediendo al conocimiento”.

Las “Dot Pad” permiten convertir de manera instantánea textos y archivos digitales al formato Braille y Gráficos Táctiles para que los estudiantes por primera vez puedan “sentir” y analizar gráficos, diagramas, mapas y fórmulas matemáticas a través de una matriz de clavijas configurables, según indica un comunicado de prensa de la cartera educativa.

“Estamos mejor”, según Ramírez

Ramírez citó la entrega de los pads, que supuestamente beneficiarán a 3.758 estudiantes, las capacitaciones a más de 4.000 docentes en inclusión y una campaña para fortalecer los Centros de Apoyo a la Inclusión, como una serie de medidas que apuntan hacia una educación más inclusiva.

Como ya hizo en otras ocasiones, el ministro de Educación aseguró que presentará el plan Escuelas Abiertas, próximamente en República Dominicana, para “contar la experiencia paraguaya de la inclusión”. Luego, agregó que “Paraguay empieza a exportar su modelo educativo”.

Parafraseando a su jefe, el presidente Peña, el ministro educativo afirmó que “estamos demostrando, Presidente, con hechos y con inversión que en el Paraguay, la educación inclusiva ya está mejor”.

“Falta mucho”, aseguró estudiante

Luis Oviedo, de 18 años, estudiante del segundo curso de la Educación Media del Colegio Nacional Doctor Raúl Peña de Capiatá, explicó tras el evento que “aún faltan muchas cuestiones para llegar a puerto” en materia de educación inclusiva. Oviedo, en turno opuesto es también alumno del Centro de Apoyo a la Inclusión “Stela Goiburú”.

“En realidad sí se notan algunos avances, pero yo creo que aún nos faltan, digamos, muchas cuestiones; por ejemplo, más capacitación a los docentes, más equipos para los alumnos, tanto para las personas con discapacidad visual, como con otras discapacidades”, aseguró el joven.

Los “Dot Pads” que entregó el MEC funcionan con un software que funciona también con conexión a internet. Justamente, Oviedo explicó que en su colegio no cuentan con este servicio.

“Yo en mi colegio no cuento con el internet y es algo que digamos se debería de tener, es fundamental para nuestras actividades porque nosotros usamos computadores, usamos lectores de pantalla que usan internet”, afirmó.

SND impide uso de cancha a ciegos

Luis Oviedo, además de estudiante, integra la Selección Paraguaya de Fútbol de Ciegos, que participó recientemente de un torneo internacional y se prepara para ir a otro certamen, el año que viene, en Colombia.

“Lastimosamente ahora no podemos más practicar porque no contamos con cancha, eso también deberíamos de tratar de solucionar. Solíamos practicar en la SND (Secretaría Nacional de Deportes), pero ahora no nos prestan la cancha”, reclamó.

La albirroja de ciegos debe practicar en canchas con césped sintético a las que se le integran unas vallas inflables para evitar que los jugadores caigan fuera de los espacios y para prevenir accidentes.