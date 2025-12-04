Editoriales denuncian presunto favoritismo de Itaipú para millonaria licitación de libros

La Cámara del Libro de Asunción (CLAP), la Cámara Paraguay del Libro (Capel) y la Academia de Lengua Guaraní denuncian graves evidencias de favoritismo en una millonaria licitación de Itaipú Binacional, para la compra de libros solicitados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Uno de los reclamos de los gremios de libros es que el proceso no se realiza mediante un llamado público en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sino a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La licitación alcanza G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones).

Otra presunta irregularidad es el plazo excesivamente corto entre la publicación de la licitación, realizada el 20 de noviembre y la apertura de sobres que fue el 1 de diciembre fue extraordinariamente reducido.

Además, se exige que la entrega de 17 millones de libros se realice en “apenas 30 días”, requisito que solo podría ser cumplido por un oferente con información privilegiada o producción anticipada, apuntaron.

¿Favoritismo?

“Se exige como requisito excluyente la certificación ISO 9001:2015, que en Paraguay solo posee una editorial, según información pública disponible. Esto constituye un filtro artificial y discriminatorio que elimina de hecho la participación de otras empresas nacionales”, denuncian las editoriales.

Otro reclamo es que el llamado ignora “por completo” la resolución SGP N.º 1339/24, por la cual se aprobó el Catálogo Nacional de Títulos del Programa de Lectura “Ñe’er ỹ”, elaborado mediante un proceso técnico y plural con evaluación de especialistas de cada área y participación abierta de editoriales, librerías y distribuidoras nacionales.

Sobre la base de ese catálogo, el MEC ya adquirió 12.000 bibliotecas de aula con destino a instituciones educativas del país, estando ante la provisión de otras 12.000 bibliotecas que forman parte del objetivo oficial del programa, aseguraron las editoriales.

Piden anular licitación

“Comparecemos para denunciar y exigir la nulidad absoluta del procedimiento citado, por constituir un grave atropello a la legalidad vigente, que lesiona derechos constitucionales, falsea la libre competencia, vulnera la transparencia, causa daño directo al sector editorial nacional y pone en riesgo la imagen institucional del Estado paraguayo”, reza el texto de notas dirigidas por las editoriales al ministro de Educación, Luis Ramírez, al director de Itaipú, Justo Zacarías Irún y a la OEI.

Según los empresarios, incluso las especificaciones técnicas detalladas exigidas en el pliego (número exacto de páginas, formato, ilustraciones, contenidos definidos de antemano) sugieren que el pliego podría estar diseñado sobre la base de materiales ya existentes de un oferente determinado, lo que denota “una falta de objetividad e imparcialidad en los requisitos técnicos”.