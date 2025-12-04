MEC desiste definitivamente de comprar uniformes escolares

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) canceló el millonario llamado a licitación para la “Adquisición de Uniformes Escolares”, que había lanzado en enero de este año para comprar uniformes por G. 51.923 millones (US$ 7,6 millones), para 236.014 alumnos.

El pedido de cancelación de la licitación fue remitido el lunes pasado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la idea en principio, era uniformar a alumnos de 22 distritos priorizados, pero que luego el Gobierno extendió la lista de ciudades priorizadas, por lo que la compra sería insuficiente.

Lea más: Editoriales denuncian presunto favoritismo de Itaipú para millonaria licitación de libros

El llamado contó con casi 150 denuncias, según registros de Contrataciones Públicas, por presunto direccionamiento en el pliego de bases, que exigía “requerimientos desmedidos” y que muy pocas empresas podrían cumplir.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, brindó más detalles sobre los motivos de la cancelación y también habló sobre si realizarán otro llamado para adquirir uniformes próximamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo que dijo Luis Ramírez

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que ya no insistirán con el tema de los uniformes y que no van a proponer más la cuestión. “Hay muchas dificultades en torno a la priorización. Recorrés las escuelas paraguayas y todas tienen su uniforme; cada escuela es celosa del suyo, entonces imagínense hacer el uniforme, la corbata de color rojo para un colegio, azul para el otro, verde para el siguiente”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Educadores no aceptarán adelantar el inicio de clases, dice Sinadi

El titular del MEC aseguró que hasta realizaron una encuesta. “Nadie quiere cambiar su uniforme porque es la identidad de su colegio, es muy complejo, después están los talles, los números, las edades, la distribución”, agregó.

Afirmó que los US$ 7,6 millones se destinarían a otras compras, como materiales educativos para las aulas.

Empresa ligada a Cartes determinó precios

Para definir el precio de referencia en la licitación que ahora, finalmente, fue cancelada, el MEC el MEC había consultado a tres empresas, dos de las cuales estaban vinculadas a Andrés Gwynn. Una es Texcin Group, cuyo propietarios son también sus hijos José Ignacio Gwynn y Tomás Gwynn.

Lea más: Titular del MEC dice que “educación inclusiva ya está mejor”, pero estudiante le retruca

Además fue consultado Grupo Basic, cuyo directivo es también Andrés Gwynn, amigo, socio comercial y ex asesor internacional del titular de la ANR, Horacio Cartes, cuando fue presidente de la República entre 2013 y 2018.

Otro vínculo con el actual presidente del Partido Colorado nace con la empresa Textil San Francisco, también propiedad de Gwynn y de Chiara Capdevilla, pareja de Horacio Cartes.