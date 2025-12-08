FNC celebra mensaje durante homilía de la misa central de Caacupé

El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, realizó una fuerte crítica a la clase política, sobre todo a la corrupción y al acaparamiento de bienes, que deja a una gran parte de la gente en la pobreza.

También insistió a las autoridades en que sus decisiones se deben basar en el bien común y que “una persona corrupta destruye a la sociedad”.

Arnaldo Ayala, de la FNC, dijo que el mensaje de Valenzuela representa el sentimiento del pueblo y principalmente del pueblo pobre, abandonado en su derecho.

Señaló que existe una brecha muy grande entre las autoridades nacionales y el pueblo, como dijo monseñor Valenzuela en su mensaje de la homilía central.

Acceso a tierras

El dirigente campesino criticó que la justicia en nuestro país se utiliza “como garrote” para perseguir al pueblo, a los pobres, mientras que da protección a un pequeño grupo de privilegiados.

Recordó que la tierra es un recurso valioso en nuestro país para producir alimentos para la sociedad, para abastecer a nuestro pueblo, pero lamentablemente la misma está en manos de unos pocos.

Criticó que en vez de dignificar y reconocer el trabajo de campesinos e indígenas, quienes pueden aportar para el desarrollo de nuestro país, la tierra se concentra en las manos de unos pocos, negándole el acceso al pueblo trabajador. Además, estos solo acceden a changas (trabajos temporales) que paga por día, obligándoles a vivir en el día a día, sin posibilidad de poder desarrollarse.

Agregó que quienes reclaman este derecho son perseguidos con el sistema judicial, con cárcel y criminalizan la lucha por el derecho a la tierra.

También criticó que el sistema de salud está precarizado, ya que el Gobierno deja los puestos de salud de las comunidades sin presupuesto, sin médicos, sin personal, sin medicamentos e infraestructura.

La corrupción mata toda esperanza, al ver que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 12 millones de hectáreas para distribuir para fines de la reforma agraria; sin embargo, aproximadamente 8 millones de hectáreas las distribuyeron entre amigos de las autoridades y privilegiados, dejando sin nada al pueblo, lamentó.