Video: tras lluvia, las ciudades de Borja y Mbuyapey quedan otra vez aisladas

Los pobladores de la compañía Ñu Apu’a de Mbuyapey, así como de varias compañías de Borja, compartieron videos que muestran el crítico estado del camino de tierra, intransitable cada vez que llueve, pese a que su asfaltado fue anunciado reiteradamente por autoridades nacionales.

Marcial Martínez, referente de Borja y vocero de la Comisión Pro Asfalto, lamentó que este nuevo episodio vuelva a exponer el abandono histórico de la zona. Señaló que esta es la prueba más clara del suplicio que viven desde hace años y que las autoridades conocen su realidad, pero la ignoran.

Afirmó que lo ocurrido hoy retrata con crudeza lo que vienen denunciando desde hace más de una década: que el proyecto está técnicamente concluido, pero falta decisión política para incluirlo en el paquete de obras financiadas por FONPLATA.

El reclamo se suma a la reciente movilización donde pobladores de Borja (Guairá) y Mbuyapey (Paraguarí) exigieron al Gobierno la inclusión inmediata del tramo de 30 kilómetros dentro del programa de financiamiento internacional.

Según los manifestantes, el proyecto cuenta con código SNIP, mediciones terminadas y forma parte del listado de 13 tramos previstos para ser financiados por un préstamo de USD 100 millones del organismo FONPLATA. Aseguran que solo falta su incorporación formal al paquete de ejecución 2026.

Durante la manifestación del pasado viernes y sábado, ciudadanos de ambos departamentos cerraron de forma intermitente el cruce Oga Lata, punto donde inicia el tramo de tierra. Señalaron que continuarán con medidas de presión si el Gobierno no da respuestas concretas.

Martínez recordó que la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con el presidente Santiago Peña, anunciaron públicamente la ejecución del camino. “Pasaron ministros, pasaron presidentes, pasaron dos ‘paladas iniciales’ que fueron solo para la foto, y seguimos igual”, señaló.

El vocero reiteró que la obra es pequeña para los estándares del MOPC: apenas 29,1 kilómetros. “Una pipoca para el Gobierno, pero una oportunidad de vida para miles de familias”, dijo.

El mal estado del tramo afecta a una decena de compañías de Borja —Rojas Hugua, Isla Barrero, Yeguarizo, Macarró, Costeada, Paso Kué, Cordillera, Agustín Molas, Ñu Roky, entre otras— así como a múltiples comunidades rurales de Mbuyapey.