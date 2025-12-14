MEC pidió libros que costarán US$ 7,3 millones sin definir contenido pedagógico

La licitación de Itaipú Binacional para la compra de libros solicitados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que fue adjudicada a Atlas Representaciones S.A., genera más dudas que certezas debido a la falta de información y de transparencia, según las denuncias de más de 40 editoriales nacionales.

La adjudicación para la adquisición de los materiales alcanza G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones). El proceso se hizo a través de la Organización de los Estados Iberoamericano (OEI), que tiene un convenio con Itaipú.

La única empresa adjudicada fue Atlas Representaciones S.A., de Pedro Moreira, cuyo director general es su hijo, Fernando Moreira. Este último es pariente cercano de la primera dama, Leticia Ocampos Villate, y del presidente de la República, Santiago Peña.

Más de 40 librerías y editoriales agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, denunciaron que la licitación lleva por título “adquisición de materiales didácticos”, pero el contenido del pliego de bases y condiciones, con sus especificaciones técnicas, exige libros terminados, lo cual “constituye una imprecisión sustancial”.

Cuestionamientos

Según los gremios de libros, la falta de precisión por parte del MEC, entidad que elaboró las bases y condiciones, impide determinar si el proceso es de impresión o de elaboración de materiales, “afectando la transparencia y dificultando interpretar correctamente el objeto del procedimiento”.

Apuntaron a que hay más información esencial que no fue divulgada. “Hasta ahora no se ha informado sobre la autoría de los libros, la titularidad de los derechos de autor, los contenidos pedagógicos y culturales que contendrán los materiales pedagógicos”, afirmaron.

En las especificaciones técnicas de la adjudicación solo hay términos referenciales genéricos sobre los ejemplares. Por ejemplo, para los libros de lectura, del nivel inicial hasta el sexto grado de la escolar básica, solo indica que la temática del contenido deberá presentar “valores y principios fundamentales de la educación paraguaya, que promuevan el pensamiento crítico".

Luego dice que el libro puede estar en castellano o guaraní y que debe contar con los logos de Itaipú Binacional y del MEC en la contratapa. Los mismos criterios se mantienen para los libros de “afectividad”, refiriéndose al plan de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE) que el ministerio de Educación prevé implementar en 2026.

Omisiones graves

Para el sector, ampliamente excluido en esta licitación, “estas omisiones son especialmente graves tratándose de materiales educativos financiados con fondos públicos”.

La principal denuncia de los grupos editoriales contra el pliego del MEC, que está a cargo del ministro Luis Ramírez, es que se exigió que la adjudicada cuente con norma ISO 9001:2015. “Es una característica que, al menos de público conocimiento, solo cumple una empresa en Paraguay”, manifestaron. Se trata justamente de la firma adjudicada, Atlas Representaciones S.A.

La Capel, la CLAP y la Academia de Lengua Guaraní, remitieron notas de reclamos ante estas denuncias al MEC, a Itaipú y a la OEI, pero, según indicaron, aún no recibieron respuestas sobre estas llamativas sospechas de direccionamiento y favoritismo.

Sin respuestas

Intentamos obtener respuestas sobre estos reclamos de parte de las tres instituciones involucradas en la millonaria adjudicación. Desde Itaipú, responsabilizaron al MEC por la elaboración de las especificaciones técnicas.

“Las especificaciones Técnicas, cualitativas y cuantitativas, fueron establecidas por el MEC en el marco del Programa de lectura, escritura y oralidad - Ñe’ery 2026″, manifestó José Luis Rodríguez Tornaco, asesor de Comunicación de la hidroeléctrica.

Desde el MEC, a cargo de Luis Ramírez, y desde la OEI, a cargo de Germán García, no obtuvimos respuestas.

También este año, Itaipú realizó, por US$ 32 millones y a pedido del MEC, la compra de pupitres importados de China, dejando de lado a la producción nacional. En ese entonces, empresarios del país denunciaron un posible direccionamiento, lo cual fue negado por el Gobierno, pero el proceso terminó beneficiando a Kamamya SA, de Long Jiang, amigo del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.