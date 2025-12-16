Abogados laboralistas critican reunión secreta de ministros de Corte en Mburuvicha Róga

La Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay (AAL) se pronunció este martes contra la reunión mantenida por seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Según trascendió, en el encuentro también habría participado el expresidente y actual líder del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Mediante un comunicado, la AAL expresó su preocupación por el impacto institucional de este tipo de reuniones y recordó que la independencia del Poder Judicial es una obligación constitucional que compromete a todos los poderes del Estado.

La organización citó el artículo 247 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución y el único encargado de administrar justicia a través de la Corte Suprema, los tribunales y los juzgados.

Asimismo, hizo énfasis en el artículo 248, que consagra de manera expresa la independencia judicial y prohíbe cualquier forma de injerencia de otros poderes o funcionarios en los procesos jurisdiccionales.

“Cualquier debilitamiento de esta independencia compromete gravemente la confianza pública en la justicia y erosiona los pilares del Estado de derecho”, señala el comunicado.

Exhorta el cumplimiento de la Constitución

En su pronunciamiento, la AAL sostuvo que el respeto a la independencia del Poder Judicial no es una opción ni una concesión circunstancial, sino una obligación constitucional ineludible. En ese sentido, exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a cumplir la Constitución y las leyes.

Además, alertó sobre las consecuencias institucionales y jurídicas que podrían derivarse de cualquier intento de presión o injerencia indebida sobre magistrados y órganos jurisdiccionales.

Finalmente, la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay reafirmó su compromiso permanente con la defensa del Estado de derecho, la legalidad constitucional y el fortalecimiento de una justicia independiente, confiable y accesible.