Caso María Fernanda: fiscal Segovia queda firme tras escándalo de presunta coima

La decisión se produce luego de la denuncia y posterior imputación de la fiscal Gloria Rojas, quien fue separada de la causa tras ser acusada de un supuesto pedido de coima en el marco de la investigación.

El escándalo fiscal se desató luego de que Franco Antonio Acosta Céspedes, imputado por frustración de la investigación en el caso María Fernanda Benítez, denunciara un presunto esquema de pedido de soborno, que habría sido encabezado por la entonces fiscal titular del caso, Gloria Rojas, con el objetivo de beneficiar procesalmente al imputado.

Según la denuncia, el pedido habría sido de G. 36 millones, de los cuales G. 30 millones habrían sido entregados al abogado Juan Carlos Bedoya, quien supuestamente actuó como intermediario entre el denunciante y la agente fiscal. El hecho fue monitoreado y documentado mediante un operativo controlado, encabezado por la fiscal Silvia González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Tras la imputación de Gloria Rojas y su apartamiento del caso, el fiscal Fermín Segovia quedó inicialmente como único responsable de la investigación; sin embargo, días después, Franco Antonio Acosta Céspedes recusó al fiscal, alegando supuesta falta de objetividad y desconfianza en el desarrollo del proceso.

La recusación fue analizada y rechazada por la fiscal adjunta Gilda Villalba, lo que ratificó oficialmente a Segovia como único agente fiscal de la causa.

Al respecto, el fiscal Fermín Segovia informó que para mañana está prevista la audiencia preliminar del adolescente de 17 años, imputado como principal autor del asesinato de María Fernanda Benítez.

Asimismo, indicó que para este martes estaba prevista la audiencia preliminar de Franco Antonio Acosta Céspedes, mientras que para este jueves se fijó la audiencia correspondiente al suegro del adolescente de 17 años, señalado como principal sospechoso del crimen.

Segovia detalló que hasta el momento los imputados en la causa son el adolescente de 17 años, sindicado como autor del crimen; sus padres, procesados por exposición al peligro en el tránsito terrestre, debido a que permitieron que su hijo menor de edad utilizara la motocicleta en la que habría pasado a buscar a la víctima.

También se encuentra imputada Mikhaella Chiara Rolón, quien, según la investigación, habría brindado consejos sobre cómo cometer el asesinato.

Finalmente, están imputados por frustración de la investigación el suegro del principal sospechoso y Franco Antonio Acosta Céspedes, denunciante del supuesto esquema de coima.