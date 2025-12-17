MEC: directores exigen informe sobre millonaria compra de libros a primo de Primera Dama

Itaipú Binacional, a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), adjudicó el 9 de diciembre la compra de libros por G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones). La licitación se realizó por pedido del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que además fue responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones.

La compra fue adjudica a Atlas Representaciones S.A., propiedad de Pedro Moreira y dirigida por su hijo, Fernando Moreira, casado con Silvia “Chichi” Gadea, prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos, y del presidente de la República, Santiago Peña.

Más de 40 empresas agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, denunciaron que todo el proceso está supuestamente contaminado por indicios de favoritismo y direccionamiento desde el principio.

Por ejemplo, en el pliego de bases, el Ministerio educativo exigió contar con norma de calidad ISO 9001:2015, requisito excluyente según las editoriales, pues argumentan que solo una empresa lo cumple, precisamente Atlas Representaciones S.A.

Pedido de directores

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), confirmó hoy que solicitaron informes al ministro de Educación, Luis Ramírez, para que en el MEC “aclaren” esta situación.

“Le pedimos al MEC que aclare esta adjudicación, si es compra de libros o es impresión, porque hay dudas sobre eso”, indicó el gremialista. Agregó que también están las inquietudes de las empresas como la Capel o la Academia de Lengua Guaraní”, aseguró el gremialista. Expresó que al final de este miércoles iría a las oficinas de la cartera educativa, para saber si hay algún avance en la respuesta sobre la millonaria compra.

Los gremios del libro reclamaron que el pliego no era claro en cuanto a las especificaciones técnicas, pese a que solicitaban la provisión de 17 millones de ejemplares, lo que desde el principio generó dudas y también indicios de favoritismo hacia una sola empresa.

El ministro Ramírez, en conversación con periodistas afirmó que la licitación fue para la impresión de materiales didácticos cuyo contenido fue elaborado por el MEC y que las editoriales que reclaman, erróneamente interpretaron que se trataba de libros. Sin embargo, el pliego de bases y condiciones habla de libros de cuentos, cuadernillos y libros de “afectividad”.

Millonarias adjudicaciones

En el último año del Gobierno de Santiago Peña, Atlas Representaciones S.A., la editorial dirigida por Fernando Moreira, su pariente político, fue beneficiada con cuatro millonarias adjudicaciones, casi todas para el MEC. Fue desde octubre de 2024 hasta diciembre de este año si se suma esta última, por G. 49.904 millones, para la provisión de materiales pedagógicos que deben ser repartidos en el 2026.

En total, se embolsaron US$ 10 millones entre la última parte del 2024 y este 2025, con estas cuatro adjudicaciones para materiales educativos.

Más esfuerzo del MEC

Miguel Marecos habló también sobre la situación de las instituciones educativas tras el cierre del año escolar, el 28 de noviembre.

“Teníamos, por ejemplo, 400 escuelas con letrinas y hoy quedan todavía unas 150, es decir, hay avances pero el MEC tiene que hacer un mayor esfuerzo para poner la infraestructura escolar en condiciones”, dijo.

Indicó que hay casos de escuelas emblemáticas, no solo en el interior, sino también en Central y en la capital del país, que están en deplorables condiciones y que deberían mejorar su infraestructura para el inicio de clases 2026, que será el 23 de febrero.