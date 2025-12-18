Video: proponen el plan “Corredor Verde Artigas” y donan proyecto al MOPC

Un equipo técnico encabezado por el concejal Pablo Callizo y el arquitecto Gonzalo Cáceres presentó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) un anteproyecto denominado “Corredor Verde Artigas”, como una donación técnica para su evaluación e implementación. Esta presentación se dio luego de que el MOPC anunciara su propio proyecto de mejoras en dicha avenida.

La propuesta se plantea como una alternativa al proyecto oficial del MOPC y busca aportar al debate, según expresó el concejal Callizo.

Relató que el documento fue elaborado durante nueve meses por un equipo de profesionales y esperaban que el MOPC divulgue su iniciativa para también hacerlo a la par.

Proponen dos modelos de implementación

El proyecto contempla dos posibles planes. El primero es un sistema BRT cerrado, con estaciones centrales climatizadas ubicadas en el paseo central, techos verdes y jardines verticales. Este modelo prevé la renovación total de la flota con buses híbridos, accesibles y con puertas a ambos lados, además de una reorganización de los itinerarios y la implementación de transbordos, según relató Callizo. La inversión estimada es de 20 millones de dólares.

La segunda opción es un BRT abierto, de menor costo y más rápida ejecución, que reutiliza los buses actuales y propone paradas como islas en el lateral derecho de la avenida. Este esquema mantendría los itinerarios existentes y requeriría una inversión aproximada de 2 millones de dólares.

El arquitecto Gonzalo Cáceres explicó que ambas alternativas persiguen el objetivo de viajes más rápidos, seguros y eficientes. Los dos modelos incluyen carriles exclusivos para buses sobre la calzada izquierda, con pavimento de hormigón hidráulico, tecnología para sancionar a vehículos que invadan el carril, arborización, unificación de veredas y mejoras para la circulación peatonal.

Diferencia con el proyecto del MOPC

El anteproyecto sugiere la instalación de 12 estaciones accesibles para ordenar el ascenso y descenso de pasajeros, la prohibición de la circulación de camiones a lo largo de toda la avenida y la habilitación del carril exclusivo para vehículos de emergencia, como ambulancias y bomberos.

La diferencia principal entre el proyecto alternativo y el proyecto del MOPC se centra en dos aspectos clave: la ubicación del carril exclusivo de buses y el tratamiento de la bicisenda. Se propone un carril exclusivo del lado izquierdo, orientado hacia el centro de la avenida o el paseo central. Esta ubicación busca garantizar que haya menos interferencias con el tráfico vehicular. En cambio, la iniciativa del MOPC es por el lado derecho.

En cuanto a la bicisenda, el MOPC plantea hacia la izquierda, cerca del paseo central. Mientras que el proyecto alternativo propone que la bicicleta comparta espacio con los peatones en la vereda, creando un espacio allí, pero sin una bicisenda como tal

Según informaron, este proyecto alternarivo beneficiaría a más de 300 buses por día, 13 itinerarios de transporte público y alrededor de 35.000 pasajeros que utilizan diariamente ese eje. El proyecto apunta a reducir accidentes, contaminación y tiempos de viaje, además de impulsar el comercio, mejorar la seguridad y aumentar la plusvalía de la zona.

Los responsables del proyecto informaron que la propuesta es donada al MOPC, con el objetivo de que sea analizada y, eventualmente, considerada para su implementación como una solución integral para la avenida Artigas.