Pescadores de Ayolas enfrentaron un 2025 marcado por la crisis

Sócrates Haifuch, acopiador de pescado, señaló que el año 2025 fue bastante complicado para la pesca comercial. Indicó que la escasez de pescado y la baja en las ventas golpearon duramente al sector. Explicó que los compradores mayoristas provenientes de otros puntos del país ya casi no llegan hasta Ayolas. En muchos casos, prefieren trasladarse hasta zonas como Cerrito, Pilar o el Chaco para adquirir los productos del río.

Haifuch afirmó que cada año se registra una menor cantidad de pescado en los ríos de la zona. Consideró urgente implementar acciones para la repoblación de la fauna íctica. Señaló que la situación actual es muy diferente en comparación con lo que ocurría hace 25 años. Recordó que anteriormente se podía pescar prácticamente desde la costa. Hoy, en cambio, el pescador debe internarse en el río o en las islas para intentar asegurar el sustento diario.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, manifestó que el 2025 fue un año muy difícil tanto para la pesca comercial como para la turística. Indicó que el clima, la bajante del río Paraná y la falta de pescado influyeron negativamente en ambas modalidades. Esta situación afectó a numerosas familias que dependen de la pesca para el sustento del hogar. Agregó que la crisis económica obligó al sector a realizar manifestaciones.

Espíndola recordó que, ante la falta de recursos económicos, los pescadores se vieron obligados a cerrar rutas para exigir asistencia a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En ese contexto, solicitaron kits de víveres para paliar la difícil situación. Finalmente, la asistencia fue canalizada a través de la Gobernación de Misiones. La ayuda contó con el apoyo de la EBY, según detalló el dirigente.

Asimismo, indicó que las malas condiciones climáticas afectaron al sector incluso antes del inicio de la veda 2025. Señaló que una situación similar continúa registrándose tras el levantamiento de la veda, ya que la pesca sigue siendo escasa en la zona.

“El pescado escasea actualmente en Ayolas; con un poco de suerte se logra sacar algo de surubí, boga y mandi’i”, expresó Espíndola. Añadió que los acopiadores están pagando entre 40.000 y 45.000 guaraníes el kilo de surubí. Por el mandi’i se paga hasta G. 22.000, mientras que la boga alcanza los G. 35.000 por kilo, concluyó.

