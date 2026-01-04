Peaje Ecovía: continúan las largas filas y demoras

El retorno a Asunción y al Área Metropolitana, tras el primer fin de semana posterior a las fiestas de Año Nuevo, estuvo marcado por un verdadero caos vehicular en la ruta Luque–San Bernardino. Cientos de conductores denunciaron que el trayecto se volvió “eterno” debido a la lentitud en el peaje Ecovía, donde las filas de automóviles se extendieron durante gran parte de la jornada.

Según reportes de usuarios, incluso entrada la noche, alrededor de las 22:00, la fila de vehículos comenzaba antes de la curva ubicada a unos 2,6 kilómetros del puesto de peaje, reflejando la magnitud del colapso vial.

Cambio de administración, sin mejoras visibles

La crítica situación se da apenas días después de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cediera la administración del peaje Ecovía a la empresa Rutas del Este, el pasado jueves. Desde la cartera estatal se había argumentado que el cambio permitiría mejorar el mantenimiento y la operatividad de la ruta.

No obstante, lejos de observarse avances, los conductores aseguran que los inconvenientes se intensificaron precisamente en los momentos de mayor flujo vehicular, generando malestar, pérdidas de tiempo y riesgos en la seguridad vial.

Suspensión del pago por QR genera cuestionamientos

A este escenario se suma la decisión de Rutas del Este de suspender, desde el viernes, el sistema de pago por código QR en el peaje Ecovía. La empresa justificó la medida señalando que dicho método generaba “tiempos de transacción mayores en comparación con otros sistemas de cobro”.

Sin embargo, para muchos usuarios, la eliminación de una alternativa de pago rápido no hizo más que agravar la congestión, especialmente en jornadas de retorno masivo como la registrada este domingo.