MEC: cuestionan gestión “para la foto” de Luis Ramírez

En una evaluación a la gestión 2025 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), familias y estudiantes critican a Luis Ramírez, titular de esta cartera, por “priorizar costosas evidencias” para programas como Ñe êry y el plan Sumar, en lugar de priorizar el aprendizaje y la participación de todos los miembros de la comunidad en el sistema escolar.

Francisca Monges, miembro de la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy), lamentó que durante todo el año lectivo anterior, el titular del MEC exageró pidiendo fotos y vídeos como evidencias de la aplicación del programa de comprensión lectora Ñe êry.

“Tenemos que vender que en educación estamos bien, y que el Gobierno está haciendo bien, que todos ahora comprendemos lo que leemos porque tuvimos un plan estrella que es el Ñe êry, pero todos sabemos que no es así, seguimos en el pozo de una educación sin calidad, entre los últimos de la región“, aseguró.

Indicó que la presión del MEC hacia directores y supervisores es trasladada a las familias, quienes incluso en ocasiones deben gastar dinero de sus bolsillos para pagar decorados o la producción de las imágenes para luego enviarlas a la escuela.

Censura en el MEC

Desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), apuntaron contra la censura de la palabra género, realizada por el MEC a través de la resolución 1.803 del 7 de noviembre de 2025, que “amplía” la Resolución 29.664/17, para prohibir la difusión y utilización de materiales impresos o digitales que se refieran a la “teoría y/o ideología de género”.

“Este año significó un retroceso en aspectos como la censura de la palabra “género” en los colegios y la implementación de materiales de educación sexual que carecen de información. Son decisiones que no responden a las necesidades reales del estudiantado", indicó la estudiante Valeria Zayas, vocera de la organización.

Adriana Closs, vicepresidente de la organización Familias por la Educación Integral (Feipar), coincidió con esta visión. “Esta decisión no fortalece a la escuela, sino todo lo contrario: promueve el miedo, la autocensura y un clima de persecución que golpea especialmente a las y los docentes”, remarcó.

Agregó que a esto se suma la imposición del programa de Educación de la Afectividad y Sexualidad en la Escuela (EASE) -cuyo origen es “12 Ciencias”-, considerando este enfoque como “antipedagógico”, “alejados de las necesidades reales del sistema educativo”.

Falta de participación

La Unepy denuncia que durante el 2025 también tuvieron menos reuniones con el MEC. “En muchos casos, se nos invitaba más a eventos que a espacios reales de trabajo, lo que da la sensación de que se buscó usar a los estudiantes como herramienta política y no como actores con voz propia", expresaron.

Los jóvenes también recordaron el desastre de lo que fue el operativo de entrega de kits escolares, libros que no se entregaron a tiempo y las aulas en mal estado.

“Hay una sensación general de que el año lectivo se sostuvo más por el esfuerzo de las comunidades educativas que por una buena organización desde las autoridades”, apuntaron.