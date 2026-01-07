Hambre Cero: Confirman deuda de G. 15.000 millones con proveedoras en Guairá

El secretario departamental de Educación de Guairá, Jorge Arturo Legal, aseguró que no hay indicios de que la continuidad del programa Hambre Cero en las instituciones educativas del departamento esté en riesgo para el inicio del año lectivo 2026.

La aclaración surge en medio de versiones sobre deudas que mantiene la Gobernación de Guairá con empresas proveedoras del almuerzo escolar, cuyo monto total rondaría los G. 15.000 millones, según confirmó el gobernador César Sosa.

Lea más: Gobernación de Itapúa entre las principales deudoras a proveedores del programa Hambre Cero

Legal señaló que desde su dependencia no recibieron ninguna comunicación oficial que advierta sobre posibles retrasos, interrupciones o inconvenientes en la provisión de la alimentación escolar a raíz de los compromisos financieros pendientes.

“El programa no está en jaque, absolutamente no tenemos ninguna información al respecto”, expresó el secretario, al indicar que todo el proceso del programa fue concluido de manera regular durante el último periodo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los principales indicadores de normalidad, según explicó, es la situación de las cocineras que forman parte del programa, quienes suelen ser las primeras en alertar sobre eventuales atrasos en los pagos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pese a deuda de G. 18.319 millones, garantizan provisión de alimentos del programa Hambre Cero en Paraguarí

En ese sentido, sostuvo que las trabajadoras se encuentran al día en el cobro de sus haberes y que actualmente no existen reclamos ni señales de alarma vinculadas a la ejecución del programa. “El hecho de que las cocineras hayan cobrado totalmente es una señal de que el programa goza de buena salud”, manifestó Legal.

Mientras tanto, desde la administración de la Gobernación de Guairá señalaron que se está elaborando un informe detallado sobre las deudas con las empresas proveedoras, el cual será dado a conocer una vez concluido.

El gobernador César Sosa confirmó la existencia de pagos pendientes, aunque no precisó los montos adeudados a cada empresa en particular.

Lea más: Hambre Cero: Cordillera debe más de G. 14.800 millones a Ladero, empresa que concentra contratos por G. 322 mil millones

No obstante, el jefe departamental estimó que la deuda total ascendería a unos G. 15.000 millones y adelantó que la intención es saldarla en tres pagos, con desembolsos que se realizarán entre los meses de enero y febrero, con el objetivo de iniciar el año lectivo 2026 sin compromisos financieros pendientes.

Montos contratados

La Gobernación de Guairá contrató servicios para la distribución del almuerzo escolar por G. 206.328.233.375 en dos llamados a licitación.

El primer llamado, para las instituciones focalizadas durante el plan piloto en 2024, fue de G. 11.776.960.835, para la distribución en los distritos de Félix Pérez Cardozo, Yataity y Dr. Bottrell. Fueron adjudicadas las empresas Charlot de Nestor López Paniagua y el Consorcio Margarita, conformado por el Grupo Altair S.A. y Camica S.R.L.

En el segundo llamado se contrató por el monto total de G. 194.551.272.540 y las empresas adjudicadas fueron Grupo Belmac S.A., Lakmi S.A., junto a las ganadoras de la licitación anterior, Charlot y Consorcio Margarita 2.

Deuda en Caazapá

La Gobernación de Caazapá, al igual que las demás, inició el plan piloto de Hambre Cero con un llamado a licitación para distribuir el almuerzo en instituciones de distritos priorizados. En el caso del sexto departamento, se incluyeron los distritos de Moises Santiago Bertoni, General Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno. El monto contratado fue de G. 88.326.382.656 y la empresa adjudicada fue Ladero Paraguayo S.A.

El segundo llamado, en 2025, resultó con la adjudicación a la misma empresa, pero con un monto de G. 150.082.392.660.

El gobernador de Caazapá, Cristian Acosta, confirmó que la deuda con esta única empresa asciende a los G. 15.769.614.849.