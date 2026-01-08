PLRA encabezará candidatura a la Intendencia por una alianza en San Patricio

Adriana Rodríguez (35) explicó que su postulación fue definida a través de una encuesta interna realizada junto al exconcejal municipal y departamental Pedro Irala, referente del movimiento Yo Creo. Destacó que la decisión es el resultado de un amplio consenso político entre las fuerzas que integran la alianza y adelantó que la inscripción oficial de la candidatura se realizará durante los primeros días del mes de febrero próximo.

Con relación a la conformación de la lista de candidatos a concejales, la aspirante a la Intendencia señaló que se proyecta una lista única integrada por representantes del PLRA, Yo Creo, Partido Patria Querida y Encuentro Nacional. Indicó, además, que Pedro Irala formaría parte de los aspirantes a la Junta Municipal de San Patricio y que la próxima semana se definirán con mayor precisión las nóminas para la concejalía.

Rodríguez remarcó que cada sector político llevará a su representante mediante consenso interno y reiteró que el objetivo central de la alianza es mantener la administración municipal actualmente encabezada por el intendente Fabián Almada (PLRA), quien culmina este año su segundo período al frente del Ejecutivo comunal.

En otro momento, la candidata manifestó que, tras la confirmación de su postulación, inició un trabajo político en distintos sectores del distrito. Señaló que existe una apuesta a figuras jóvenes con vocación de servicio, destacando que en su caso implica realizar sacrificios y dejar de lado algunos aspectos de su actividad profesional para dedicarse al proyecto político.

Por su parte, el diputado Arnaldo Valdez (PLRA) informó recientemente que en el departamento de Misiones ya se consolidaron alianzas políticas en varios distritos. En Ayolas, el movimiento Yo Creo encabezará la candidatura a la Intendencia a través del ingeniero Dennis Dioff, mientras que en Santa Rosa se alcanzó un acuerdo para respaldar la reelección del actual intendente Rubén Jacquet (PLRA).

Asimismo, Valdez señaló que en el distrito de San Ignacio existe una alianza en la que el candidato definido es el actual concejal municipal Eduardo De Jesús (PLRA). De igual manera, indicó que en San Miguel se logró un entendimiento político entre los sectores involucrados, por lo que la candidatura a la Intendencia corresponderá también al Partido Liberal Radical Auténtico.

